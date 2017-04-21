涉柔房产巨额贪污案被控 阿都拉迪夫辞官职 国内新闻

（新山20日讯）涉及柔佛房产巨额贪污案而被控的原任柔佛州行政议员拿督阿都拉迪夫，今日宣布辞去柔佛州房屋及地方政府事务委员会主席一职。

他透过代表律师发表辞职声明时说，他感谢柔佛苏丹依布拉欣及柔州务大臣拿督斯里莫哈末卡立在他任职时所给予的信任，也感谢家人、朋友、州行政议员同僚、丰盛港社区、非政府组织及各族人民在这段期间的支持，以及他任职柔佛州房屋及地方政府事务委员会主席期间，各单位局长及下属的配合。

他解释，基于他必须为昨日在新山地庭被控涉及柔佛房产巨额贪污案一事负责，所以决定辞去柔州房屋及地方政府事务委员会主席一职。

他希望在任职期间所犯的错误，获得原谅。

他也向上苍祈求，他与家人能以勇敢及虔诚的信念，度过这艰难的一刻。

阿都拉迪夫因儿子和特别助理涉及这起案件，3月1日向莫哈末卡立告假，职务由原任柔佛州教育、新闻、企业与合作社发展委员会主席拿督莫哈末嘉益士暂代。同月9日，他前往柔州反贪会总部录口供时，当场被捕。

隔天，反贪会到阿都拉迪夫的住家展开调查工作，在屋内搜出4万1000令吉现金、扣押一辆丰田休旅车和150个名牌包包。

昨天，阿都拉迪夫与44岁房屋仲介阿米尔沙里夫汀被控上新山反贪污法庭，各面对33项控状，案件涉及金额达3030万令吉！

根据控状，阿都拉迪夫被指从2013年11月13日至2016年10月19日期间，与阿米尔沙里夫汀共谋，发出新兴屋业计划部分土着保留单位转换成开放单位的批文给数名人士，并在支付给柔州房屋基金的费用上给予回扣。

筹足200万保释金保外候审

涉及柔州百万房产贪污案的被告原任柔佛行政议员拿督阿都拉迪夫，今日筹获200万令吉缴付保释金，获保释外出候审。据了解，阿都拉迪夫昨日面控后，其家人无法在短时间内筹足200万令吉的保释金，被押往乌鲁槽扣留所度过一晚。

他的代表律师拿督哈斯纳里卓今日受到《光华日报》询问时透露，他已接获通知，其当事人已准备好保释金，且正在办理保释手续。

“我现在吉隆坡，根据新山律师团队所发来的讯息，我的当事人已筹足保释金，正办理保释手续。”

昨天，阿都拉迪夫联同房地产顾问阿米尔沙里菲丁，一起被反贪污委员会控上法庭，共面对33项控状，指其通过与他人共谋，在获取土著单位房屋转换成开放单位程序上牟利，案件涉及金额达3030万令吉。

反贪会主控官阿米尔纳沙鲁汀要求法官莫哈末法兹，指定以500万令吉、一名担保人及上呈护照为条件，让阿都拉迪夫进行保释。

哈斯纳里卓在庭上代表求情表示，阿都拉迪夫在接受调查后，所有银行户头皆被反贪会冻结，要拿出高额保释金并不合理。

此外，他也促请法庭，考虑以一半现金一半支票，或地皮地契抵押的方式，让阿都拉迪夫办理保释。莫哈末法兹驳回上述要求，指示阿都拉迪夫必须以200万令吉现金交保，

柔大臣：接获辞职信 尊重对方决定

柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立证实，收到原任柔州行政议员拿督阿都拉迪夫的辞职信，并表示尊重对方的决定。

他说，州政府收到阿都拉迪夫的辞职信，信中说明辞去柔州政府内一切职务。

他发文告说，他代表州政府，对阿都拉迪夫的决定表示尊重，并相信这是对各方都好的决定。

他希望此案的司法程序，依照现有的法令顺利进行。

“我以个人立场及代表州政府，对于阿都拉迪夫在任职时所做出的服务及奉献，给予感谢及认同，同时也希望及祈祷阿都拉迪夫未来能一切顺利。”

与柔政府切割做法 魏家祥：应受尊重

首相署部长拿督斯里魏家祥认为，已辞去柔州行政议员职的拿督阿都拉迪夫，是与柔州政府切割的做法，应受到尊重。

他说，阿都拉迪夫被提控上庭，是属个人的事，切割后不会影响整个州政府。

他也是马华署理总会长兼马华柔佛联委会主席，他今日出席活动后在记者会上说，阿都拉迪夫的做法是必要的。

他也说，州政府在事件一发生时，就快刀斩乱麻，包括接受阿都拉迪夫休假，重组行政和目前接受对方的呈辞。

他指出，一个民主的制度下，就让法庭针对案件审判，并让阿都拉迪夫进行抗辩。

他强调，阿都拉迪夫与柔州政府切割，不见得是坏事。

他揶揄，有州政府首脑虽然被控，但不愿与州政府切割，让人以为整个州政府被欺负，也有人选择这样的路。