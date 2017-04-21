黄汉平：若国行再不放宽房屋融资 吉房屋滞销将扩至60%

（双溪大年20日讯）吉玻房地产发展商会署理会长黄汉平透露，如果国家银行再不放宽房屋融资计划，吉打房屋滞销问题将会持续扩大至60%。

他说，吉州房地产商会员面对客户融资阻碍的问题，而银行拒绝的理由是申请者缺乏金融支持。而民众欲购买房屋，向银行提出融资计划时，客户会面对申请遭拒，或者只获得一部分融资，导致客户无奈打消购屋念头，这情况导致房屋滞销问题约30%。

他是于周四早上在双溪大年联青花园“和诚集团”的会议厅，如是表示说。

月杪办2房屋展销会

吉玻房地产展销会（MAPEX)工委会主席陈俊明则表示，工委会定于今年4月杪及5月初举办2场房屋展销会，共展销4545个单位各类型房地产，逾30个发展商参与，房屋总额是23亿令吉，双溪大年房屋展销占逾15亿2765万令吉，亚罗士打则逾8亿1603万令吉，而瓜拉姆拉区房地产发展高居榜首，发展商来自哥打士打区、古邦巴素区及居林区，也有来自玻州与吉隆坡的发展商。

第一场是在亚罗士打AMAN CENTRAL广场，日期由本月27日至5月1日，第二场由5月4日至7日在双溪大年阿曼再也广场，时间是由早上10时至晚上10时，今年的主题是“可负担得起房屋，如今已梦想成真”，屋价比平时来得便宜10%，包括发展商承担印花及律师费等。

出席者包括工委会理事成员曾莉丝、罗俊飞、林蔌棻及秘书处职员再益。