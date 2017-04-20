清洁公司2女员工 涉贩卖人口准保外 北马新闻

（大山脚20日讯）涉嫌贩卖人口的钟点女佣清洁公司2名本地女员工，周四下午再次被警方带上大山脚法庭申请延扣，惟遭推事拒绝；2人获允许保释外出。

根据威中警区主任聶罗斯透露，上述公司位于居林路，涉案的2名嫌犯是姐妹，年龄分别是47岁和48岁，同时也是女佣中心东主。

警方早前消息指出，警方是在接获情报后，于本月18日傍晚约6时许展开取缔行动，当场逮捕3名女员工，并救出26名印尼籍清洁女工。

被逮捕的3名公司女员工，除了两名女嫌犯外，尚有一名46岁的印尼籍女协调员。

警方是援引2007年反贩卖人口及反贩运移民法令（ATIPSOM）第12条文，对此案展开调查，并为26名受害者申请保护令，送往庇护所。

警方昨日获得法庭批准延扣3人至今日，惟上庭时仅有2名女嫌犯。

2名女嫌犯是在下午约1时35分被押抵法庭，她们发现媒体在场拍摄后，即迅速以手遮脸。

相信是因不熟悉法庭环境，加上低着头遮脸看不清方向缘故，两名嫌犯一度步向扣留室左侧的食堂，遭女警员制止后，再带进扣留室。

两人稍候在下午约3时被带离法庭时，手持白纸遮脸避开镜头；两人代表律师章建丰透露，其家属将前往警局办理保释手续。