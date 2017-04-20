林冠英槟州数码图书馆 下月起全天开放 北马新闻

（槟城20日讯）槟州数码图书馆将于5月1日起，24小时开放。槟州数码图书馆也是全马第一所24小时开放图书馆。

试行3个月

只是，槟首长林冠英周四在数码图书馆宣布是项新措施时不讳言，24小时开放将试行3个月。当局将于试行期满后进行检讨，以确定要再提升服务素质，或只开放至午夜12时。

“无论如何，我们必须在3个月后针对这项新措施，进行检讨。这是要确保是可行或不可行。”

他指出，槟州数码图书馆是在公共私营合作（PPP）制下，打造的第一所“无书图书馆”。自2016年10月成立以来，图书馆平均每月迎来1000至2000名访客。

“最出乎我们预料的是，来访者不只是学生，许多更是在籍工作人士。他们认为这里环境清幽、设备完善，是适合安心工作的地点。”

他说，耗资250万令吉打造的数码图书馆，目前共提供使用者逾3000本电子书供阅读，更有近2000人已登记成为图书馆推出的手机程式“Readcasa”用户，可于图书馆以外地点阅览电子杂志等。

他补充，在开放24小时后，图书馆也会为晚间访客的安全，进行保安升级。这包括所有在晚间时间到访者，在使用馆内提供的设施时，有必要先到柜台登记。

同时，他也强调馆方会增加夜间保安和馆内工作人员各一人，确保访客的人身和财务安全。

另外，当局也已要求警方，在24小时开放后更频密巡逻该区，并装闭路电视和设立警方巡逻签到站，确保安全。

“实际上，许多公众或学生现在都爱流连24小时开放的连锁快餐店。一些学生是在温习，一些理由是他们不想回家。”

他说，州政府将数码图书馆作24小时开放的目的，正是要给他们提供安全、舒适和健康的休闲或用功地点。

“前提在于，他们在这里进行健康和和正确的活动即可。期望大家可在这里，学习新知。”

另外，图书馆内的咖啡厅也将配合是项措施，与图书馆同步24小时营业，提供饮料和餐点。5月1日前，图书馆开放时间为每天早上10时至晚上10时，全年无休。

记者会现场，一名年逾60岁退休人士陈天蚁也向林冠英大赞数码图书馆，不但环境清幽宜人，馆内设计也简约时尚、舒服，本身是每天到访，以等待在毗邻的大英义中学任教师的太太放学。

从未质疑伊斯兰家庭法

有媒体针对打昔汝莪国会议员拿督沙布丁，不断挑战槟首长林冠英须对伊斯兰法庭第8条文及第18条文表明立场一事，林冠英强调，本身从未提及和质疑伊斯兰家庭法。

他也说，本身计划在槟州立法议会上提呈谴责沙布丁的动议，也没抵触伊斯兰家庭法。在槟州伊斯兰法庭第8条文及第18条文阐明，在伊斯兰法庭允许下，16岁以下穆斯林是可以成婚的。沙布丁继早前在记者会，公开要求林冠英表明立场后，周三又发表文告追击。

林冠英指出，他不曾指沙布丁的说法违背了伊斯兰家庭法，并认为沙布丁试图透过宗教来“脱身”，但此事与伊斯兰家庭法无关，关注的是年轻女性及强奸受害者的权益。

“我不是伊斯兰家庭法专家，他不应该一直以伊教家庭法作借口。就让伊教家庭法专家去作出诠释。”

他重申，本身由始至终，是针对沙布丁在国会讲出有关“9岁女童在生理和心理上已成熟，可为人妻”，以及让强奸者娶受害者结婚，可协助解决一些社会问题，两个言论作出批评。

他也提出，首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰也曾在沙布丁言论过后，强烈批评后者。