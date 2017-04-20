申请解密文件被拒 卢界燊提出首宗上诉 北马新闻

(槟城20日讯)槟州自由资讯法上诉局首宗上诉！

有关首宗的上诉是由槟州民青代团长卢界燊提出，他是于今日向该局提出3项上诉，即他申请获取斯里丹绒槟榔填海1、2及葛尼水岸合约文件被拒绝的上诉。他是基于本月4日，接获槟州秘书办公室的3封回函，通知他有关的上述申请已被拒绝而做出上诉。

卢界燊因在提出上诉时，必须为每项上诉缴付50令吉，所以他合共需要缴付150令吉，但由于他也申请获取槟岛南部填海计划文件需要缴付350令吉，而他身上只有300令吉，结果他需在光大三楼联昌银行的自动提款机提款，才“够钱”缴付上诉及申请获取州政府文件的费用。

卢界燊是基于4项理由提出上诉，即(1)在2010年自由资讯法下规定，如果公众利益比公开的风险更为重要，州有关当局有权公开或解密有关合约，(2)对于槟州人民的利益来说，斯里丹绒槟榔1、2及葛尼水岸合约的资讯为十分的重要，(3)填海计划将影响渔民，以及也干扰海洋生态及环境，(4)填海计划将影响丹绒道光及新关仔角一带居民的生活。

他说，根据报章2014年11月11日的报道，槟副首长拉玛沙米郑重指出，槟州自由资讯法也受其它法律约束，例如官方机密法，因此在槟州自由资讯法中，是没有完全的“自由”。

他指出，槟首长曾宣布槟州所有填海计划合约将会解密，但过后却U转，决定不解密，只强调合约中有机密条款。

他重申，于2007年，在前首相阿都拉巴达威要求下，所有大道公司解密特许经营权合约，因此，如果联邦政府可以如此做，为何由林冠英领导的州政府不能仿效，这是否有任何内情隐瞒？

他认为这等于是掴了林冠英一巴掌，因为对方于2010年曾指出，通过槟州自由资讯法，以提升民主的平台、开放数据及开放的政府。

他强调，只有公开透明，新政治才有可能，因此，他将主动联络槟州所有国会议员，这包括希联及国阵的国会议员，讨论在我国推动开放政府、开放数据概念一事，使政府的资讯透明。

他补充，这是一种积极的做法，让大马可迈向新政治的里程碑。