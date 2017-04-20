槟市厅下禁令 业者忧遭取缔 四轮脚车不出租 北马新闻

报道:郑志贤

（槟城20日讯）随着槟岛市政厅昨日宣布全面禁止四轮脚车上路后，大多数四轮脚车业者因担心被取缔，不敢出租四轮脚车予游客，生意额深受打击，业者感叹不知何去何从！

本报记者今早走访古迹区及旅游热点时，发现平时处处可见游客喜欢骑行的四轮脚车，于今日销声匿迹。据记者向乔治市古迹区数家四轮脚车业者了解，他们昨日从报章上获知市厅一声令下，全面禁止四轮脚车上路后，他们在这非常时期，只好暂停出租四轮脚车服务。

没协商就下禁令 业者生计受打击

古迹区一家四轮脚车出租店店主李小姐受询时大吐苦水说，市厅早前指示业者根据程序办理申请营业执照，并指会给予业者营业的机会，如今没有任何协商，一声令下禁止他们出租四轮脚车，这已使业者生计深受打击！

她说，她经营脚车出租生意已两年，四轮脚车则于1年前引进，其店现有7辆四轮脚车，因市厅昨日宣布禁止四轮脚车上路，为避免被取缔，她不敢将四轮脚车出租予游客。她指出，刚才有外州游客到来询问，欲租借四轮脚车，但碍于市厅不允许，她已拒绝对方。

“我之前共花费近3万令吉购买7辆四轮脚车，如今四轮脚车不被允许出租，我不知何去何从？”李氏说，市厅禁止四轮脚车上路，无疑已造成业者蒙受损失。此外，市厅早前严厉取缔业者在店外停放脚车，也令业者受到冲击。

被充公欲赎回 须缴500元罚款

另一家不愿具名的四轮脚车出租店女店主说，她也不敢出租四轮脚车，避免游客在外骑行时被取缔。她说，她出租的四轮脚车1小时才15令吉，一旦四轮脚车被市厅执法员充公要赎回，就须缴付500令吉罚款，业者怎负担得起？她指，原本脚车出租服务已面对激烈竞争，市厅禁止四轮脚车上路，将使业者生意受到打击。

未来若没有转机 四轮脚车卖废铁

上月31日被市厅充公两辆大小型四轮脚车的海墘新路脚车出租店业者许辉福说，该店自从两辆四轮脚车被充公后，只在周末出租四轮脚车，如今市厅宣布全面禁止四轮脚车上路，惟有暂停此出租服务。

他说，市厅决定禁止四轮脚车上路，将使业者生意额大跌。他之前共花费2万4000令吉引进6辆四轮脚车，若未来没有任何转机，四轮脚车仍无法获得上路，这些四轮脚车也只能变卖作废铁。另外，其店被充公的两辆四轮脚车仍未赎回，如今市厅已宣布禁止上路，如果缴付罚款赎回又有何用？

两轮脚车随意停 若被充公将罚款

公众或游客所骑行的两轮脚车别随意停放，一旦被市厅执法员充公，将面对500令吉罚款！

李小姐说，最近有不少脚车出租店的脚车，因为游客将脚车停放于路旁而被市厅充公。她说，目前乔治市的脚车出租店生意难做，一辆脚车1小时出租费才8令吉，一旦租客随意停放脚车被市厅充公，业者却要缴付500令吉罚款。

她指出，为避免脚车被充公，其店出租脚车予租客前，都会提醒租客必须把脚车顾好，一旦被充公，500令吉罚款则由租客承担。另外，许辉福认为，市厅没提供足够的的脚车停位，却大举充公停泊于路旁的脚车做法非常不公平。

他质问市厅，“你们到底要脚车骑士或脚车租客把脚车停放在哪里，才不会被取缔？