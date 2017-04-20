五合一精明化智慧校园科技 协和小学生上云端学习 北马新闻

（槟城20日讯）把学校带上云端，协和小学启用五合一精明化智慧校园科技。

槟城协和小学周四邀请槟州教育局主任沙阿里奥斯曼及该校董事会副主席丹斯里王锦发主持五合一的“拟蛙活动中心启用礼”、“拟蛙自学室启用礼”、“协和小学综合行政系统推介礼”、“协和小学家长手机应用程序推介礼”及“21世纪课堂教学分享会”。

一路以来，学生、老师或家长要浏览课外书或翻找资料，只能上图书馆寻找，协和小学启用五合一精明化智慧校园科技后，学生及老师都能通过拟蛙活动中心及拟蛙自学室，上网寻找资料，在储藏知识丰富的云端上课或自我充实。

罗月清：校方家长紧密联系

协和小学校长罗月清说，如今该校也有了属于自己的综合行政系统及家长手机应用程序，无论在行政方面或督促学生学业方面，校方和家长都能保持更加紧密联系，在第一时间掌握到每个学生的学习进度。

她说，协和小学之前分别获得“高表现学校”、“卓越模范学校”和“爱心学校”的荣誉，并连续6年获得教育部通讯资讯与工艺部颁发“ 精明学校5星奖”， 这得来不易的荣誉，是协和小学全体师生及董家教成员们长期努力奋斗的成果。

王锦发：朝向21世纪明化智慧校园

王锦发感谢该校全体董事会、师生、家长的协力合作，协和攀越另一个高峰，朝向21世纪明化智慧校园。他也特别感谢杨忠礼基金会Frog Asia赞助，捐献多台平板电脑给该校学生上课。

沙阿里奥斯曼则说，现代科技日新月异，老师和学生都必须顺应时势，掌握最新教学法和知识，否则将被时代所淘汰。他提及，传统教学法，都是老师讲，学生听，学生因而缺乏思考和创作力。21世纪教学法鼓励学生多发问、多思考，让学生们通过现代科技教学，培育出更多懂得独立思考、有创意的国家栋梁。

出席协和小学五合一精明课室启用嘉宾包括：砂拉越亚联省华校工委会主席贝荣栋、杨忠礼集团Frog Asia代表乌丝哈拉妮、协和小学家协主席吕稙平、协和校友会会长邱甲煌、槟岛东北县教育局官员莫哈默阿都萨曼、协和三校董事会副主席准拿督陈国才及各校主管等。