槟派发捞啦啦执照 中南马日需求30吨 北马新闻

报道:胡连花

(威南20日讯)渔民好消息!槟州渔业局将在明天（21日）发出捞粉蚌（啦啦）执照给申请者；根据业者透露，啦啦在国内需求量尤其是中南马很高，日需求量可达30吨。

槟州渔业局官员透露，捞粉蚌（啦啦）执照将于明天发出。而当局也要求收购商呈报每周的成交量，掌握产量。

收购商周四接受媒体访问时指出，威南海域至霹雳峇眼甸都出现啦啦，虽然目前是吉打州的量最多，但相信这里海域也不少。

威南海域自从2000年首次出现啦啦，打捞8个月，相隔9年（2009年）第2次出现。今年第3次，据渔民估计，这次的啦啦量可以捞更久。

泰国缺货出口量高

收购商王成洲、刘亚成不约而同指出，啦啦在国内需求量也高，尤其是中南马一带。他们估计中南马的日需求量可达30吨。

他们提及，目前泰国缺货，所以出口量也相当高。啦啦与蛤蜊有别，蛤蜊壳厚，所以只能鲜煮享用，因此销量有限。而啦啦的壳较薄，除了鲜煮还可以冷冻外销及作为加工品，因此销量高。

王成洲也说，渔业局也要求收购商呈报每周的成交量，以方便当局统计啦啦生产量。

他也透露，每当我国缺少啦啦时，需从印尼、越南入口，这种情形持续了10年。

二桥海域盛产啦啦

渔民指出，捞啦啦的工具重达20公斤，下放时需要两个人扶着，每次可打捞10公斤的啦啦（当然也会包括一些海底杂物），拉上时就要靠3个人力。威南盛产啦啦的海域是靠近二桥周围，虽然安曼岛四周都有盛产啦啦，但空壳多，所以渔民都集中在二桥周围海域打捞。

“打捞啦啦是要把工具深入泥底，啦啦海域被打捞过后，就要不断的打捞，不然所存下的啦啦经过干扰后也会很快死亡。”

他们说，这也是他们促请渔业局尽快发放打捞执照的原因，不然就会失去这笔天赐财富的机会。每一回的啦啦盛产，除了渔民受惠，收购商也大赚，也让当地居民有赚外快的机会，及享用新鲜的啦啦。

有些渔民凌晨2时30分已出海打捞啦啦，经过清洗筛选，过程约7个小时。