11月开展2治水计划 武吉丁雅料减85%水患 北马新闻

（大山脚20日讯）武吉丁雅选区将在11月开展两项分别耗资1900万令吉和1100万令吉的治水计划，预计两年内竣工并可减少85%突发水患，逾1100户住家受惠。

槟州地方政府、治水委员会主席曹观友表示，槟州耗资1亿5000万令吉进行9项重点拨款治水工程，武吉丁雅选区的两项计划包括其中。

“减少突发水患除了依靠治水工程，民众保持环境卫生的醒觉也相当重要，因为将垃圾抛入沟渠也是造成水患的其中因素。”

他是周四与武吉丁雅区州议员王敬文、柔府社委会主席詹德荣、水利灌溉局、威省市政局各单位代表一同巡视两项治水计划时，如此强调。

他表示，建设于柔府的第4排水沟耗资1900万令吉，包括提升5500公尺的水流道、现有的750公尺排水沟、2个水流交界处、建设每秒12立方米排水量的水泵房等。

他说，现有每秒0.5立方米排水量的水泵房不敷应用，第四项排水沟计划建竣后将可减少帝莎南眉、哥本西烈、柏玛当峇都、柏达镇、武吉丁雅一带住宅区及柔府汽车城的内涝，受惠住户达550户。

另外，耗资1100万令吉的第5排水沟计划涵盖2.43平方公里范围，这也将是引导水流向柔府河的主要排水沟。居住在福山园、福满园、槟榔园、柔府新村约600户居民将受惠。

这项计划主要包括提升400公尺水流道、提升现有的排水沟、建设每秒7.5立方米排水量的水泵房。

曹观友表示，两项计划预计会在今年11月开展，惟目前各单位已开始着手准备，希望能提前至9月动工。