张盛闻：与教局协调 克服华中华文师资失衡 国内新闻

（怡保20日讯）教育部副部长拿督张盛闻表示，会与教育局协调，解决调派国民型华文中学华文师资失衡的问题。

他说，教育局的数据显示国民型华文中学的华文师资是充裕，而且过剩，但是确实的情况是一些师资根本不存在，所以他会扮演协调的角色，确保有效的调派到有需要华文师资的学校，以克服严重分配不均衡的问题。

张盛闻周四为马来西亚国民型华文中学校长理事会第24届会员大会及教育研讨会主持闭幕仪式，致词时这么指出。

他表示，报考大马教育文凭（SPM）华文科的学生人数逐年下降，这与华人生育率下跌有关，而且可以预见这个趋势很难给予扭转。

他说，生育率下跌的问题，不只是华裔面对，其他族群也同样面对，因此，关键在于如何有效培训具素质的华文师资，确保华小师资来源不会中断。

坚持校长具华文资格

谈到国民型华文中学校长的委任问题，他了解到一些学校出现校长退休后，很长的时间没有新的校长来填补。

他指出，学校方面必须更早的作好准备校长接班的安排，而且坚持校长必须具有华文资格。

他说，教育部愿意与国民型华文中学校长理事会商讨安排校长接班人的问题。

马华争取更高拨款

谈到政府拨款予国民型华文中学的课题，他说，财政部于2016年财政预算案给予的300万令吉拨款确实太少，马华因而要求学校方面不要领取，反之要求更高的拨款数额。马华总会长拿督斯里廖中莱已经在昨天的内阁会议上，与首相讨论有关课题，而且近期内会有好消息，有关的好消息就让廖中莱自己来宣布。

谈到文科与理科学生比例无法达到40%对60%的比例目标，他说，一般上学生会认为文科比较容易选读，然而政府大学有60%的课程是属于理科，而且理科的中学毕业生人数较文科生来得少，所以理科生有更多的机会进入本地大学就读。