月租涨 业主规定多 三代红豆冰 月杪撤离新世界 北马新闻

（槟城20日讯）月租上涨加上业主多项规定，有94年历史的汕头街新世界老字号“三代红豆冰”，将于本月30日撤离新世界饮食中心！

李荣来：传出重建计划 业绩大不如前

红豆冰档主李荣来（68岁）周四受访时表示，虽然新世界饮食中心处于黄金地段，但现在该饮食中心的业绩自去年传出重建计划后就大不如前，以前能一天卖400碗的红豆冰，现只卖出不到以往的半数，在深思熟虑后，才出了该艰难的抉择。

也是新世界小贩中心承包商的他指出，该红豆冰档口是他祖父在1923年开始以手推车卖红豆冰开始，在经过他们一家三代营业至今已近靠近100年，一直都在该巷售卖，直到11年建立了前新世界小贩中心后，他才搬到里面营业，同时签约承包饮食中心内的27个档口。

他感叹他在大约50年前与兄弟姐妹们一同接管家传的红豆冰生意，但如今仅剩他一人继续在经营该生意，其余3名兄弟姐妹均已无意继续经营该生意，但所幸两名儿子都愿意帮忙经营和打理该档口，方能继续营运至今。

百年红豆冰恐走入历史

“我的红豆冰档在月杪撤离新世界后，暂时还不知何去何从，说不定这从我祖父传承下来的百年的红豆冰会因此从此走入历史（结业）。”

他补充说，虽然他有想过回到原点，再次在汕头巷路旁售卖红豆冰，惟之前州政府所批的路边营业执照在2007年过期后就不得更新，而现任州政府已不再批出执照，因此他暂时还没有决定他的档口落脚地。

该档红豆冰不但在槟城家喻户晓，以往也有多次代表大马槟城出国的经历，他曾经在1975年陪同槟城第二任首长敦林苍祐医生到澳洲制作红豆冰宣扬槟城，也在90年代期间多次到访新加坡参与各项美食庆典。