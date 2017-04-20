试栽3年终结果 胡椒树西马也种得起 大城小镇

报道/摄影 :陈雅幼

（双溪大年20日讯）从事种植业的陈顺发在巴东仑武试验种植了2500棵胡椒树，3年后的今天，终于迎来丰硕收成。

胡椒种植在东马砂拉越号称最具规模及产量最多，尤其到了砂州首府古晋，处处可见胡椒制成产品，甚至还有胡椒糖。

在西马，种植胡椒并不常见，这或许因为大规模的种植存在其投资风险。毕竟其价格有起有落，而且必须在种植3年才见成果，如果培植过程保养不当，可能还得蒙受亏损。

从事种植业多年的陈顺发（54岁）接受本报访问时指出，由于早前胡椒价格跌落，砂拉越州有很多业者暂停投资；但近日价格回扬，种植胡椒开始蓬勃起来，园主们纷纷重新种植。

他指出，目前他投资逾40万令吉在巴东仑武栽种约有2500棵胡椒树，至于是否可带来丰厚的回酬，就要看将来的发展了。

从开花到成熟需8个月

陈顺发指出，胡椒属于木本藤蔓植物，在种植了约3年左右，就可开花结果。而从开花、结果及成熟，需要8个月左右。

栽菩提树供攀附 树叶让胡椒藤遮阴

他说，胡椒在初期生长过程中，需要较凉的环境，因此，他栽种了菩提树让其攀附，二来树叶也可让胡椒藤遮阴。当树生长至大约3米高时，便把树梢及枝叶砍掉，这样也可避免树过高造成采收困难。

他表示，从经济角度来说，如果可以控制其结果期，使胡椒粒在同一个季节成熟，那么，在采收方面将更方便，可以节省时间及人力。

由于还是初次种植缺乏经验，因此，在这方面还不是控制得很好，园里的胡椒的成熟期不一，造成他们必须依据果实的成熟度采收。

他补充，胡椒藤如果照顾妥当，其寿命可达20年。反之，若缺乏照顾，数年内即会陆续死去，令园主蒙受很大亏损。

黑白胡椒皆同一个品种

陈顺发说，一般人对胡椒有白胡椒及黑胡椒的分别，但事实上，这是同一个品种，只是白胡椒多一层加工而已。

他指出，黑胡椒是直接暴晒至干，白胡椒则需要浸泡在水里整10天左右，然后除去外皮再晒干。

“简单地说，黑胡椒是整颗完整的果实，白胡椒则是去掉外层果实的果仁。”

他说，一串串的胡椒粒从树上采下后，经过机器的搅拌，让其从穗条基部脱落，再经过区分大小粒，分成不同的等级。

“把胡椒粒直接拿到太阳下暴晒约一星期至干，就成了黑胡椒粒。”

“要加工成白胡椒，就必须把采下来的胡椒粒浸泡到水里，直到外皮腐烂，把外皮去除，经过多次洗涤至干净，再拿到太阳底下曝晒至干，就成了白胡椒粒。”

他说，胡椒除了作为烹调材料，也可作为药用等用途。对于亚洲人来说，对白胡椒的需求量较大，黑胡椒则较多用在西式烹调。“黑胡椒与白胡椒有不同的味道，烹调不同的食物有不同的用法。”

他说，要吃到香醇纯正的胡椒粉，必须用胡椒粒搅碎成粉；一些商店所售卖的成品可能已经加入若干成分的杂物（如米），吃起来当然就没那么香，也没那么辣了。

根部保养不好一命呜呼

陈顺发说，目前的胡椒价格相当不错，黑胡椒粒每公斤30至40令吉，而白胡椒粒则约50至60令吉1公斤。

他表示，尽管价格算可观，但由于种植期需约3年才迎来收成，加上投资额高、且保养不容易，如果一棵胡椒树3几年就死了，那么，种植者的心血就付诸东流了。

他说，胡椒藤蔓最常见的问题，就是根部的病，如果保养不好，很快就会“一命呜呼”。

他指出，胡椒原产于热带雨林，要求高温、湿润、少风、土壤肥沃和排水良好，而砂州广泛至所以能够种植，是基于气候及土壤相宜。而西马每年年底，会有相当长的旱季，每逢西北季候风刮起，干旱的天气会造成植物处于休眠状态，也影响果实的生长。

他补充，西马的胡椒种植不蓬勃，可能是气候与土壤没有这么适合，而且也常出现保养的问题，胡椒藤在几年内便陆续死亡，最终放弃或停止种植。