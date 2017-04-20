【玻大学生坠楼案 】逝世超过24小时 死者只能捐眼角膜 北马新闻

（槟城20日讯）在玻璃市大学失足坠楼死的槟城学生吴炘熹家属，原有意全数捐出他所有器官予有需者，惟经医生诊断后，只能捐出眼角膜遗爱人间。

死者父亲是宏升集团首席运营官吴侲赋，他于上午11时在垄尾灵孝阁殡仪馆里受访时指出，家属原本有意将炘熹的器官全数捐出，让他的逝世变得具有意义，惟因炘熹逝世已超过24小时，医生判断体内大部分器官已不能被采用，只能捐出眼角膜，让有需之人重见光明。

原本将于4月24日，与同窗好友欢度21岁生日的死者吴炘熹，是在玻璃市马来西亚大学就读机械工程系一年级。生前毕业自槟城锺灵中学的吴炘熹，疑因遗漏宿舍钥匙，于周三约下午2时45分欲从宿舍走廊跨过栏杆爬进宿舍晾衣阳台时，失足从7楼坠下，当场死亡。

据死者同学指出，死者在事发前下课后一起用餐，之后同学们便在宿舍底楼准备做功课，而吴炘熹并没有报读相关课程，也表示身体疲累，想回宿舍睡觉，岂料他离开不久后，便传来一声巨响，其中一名同学前去探个究竟时，发现吴炘熹卧倒在宿舍底层。

吴侲赋透露，炘熹的去世为家人带来沉重的打击，尤其是炘熹的母亲及弟弟，她在加央端姑博芝雅医院太平间准备办理领尸手续时，因难以接受大儿子的逝世而整个人瘫软，甚至数度因伤心过度而晕倒。

弟弟庆生接噩耗大打击

他补充，昨天巧合是炘熹弟弟的生日，他在庆生时接到哥哥的噩耗，感到备受打击，非常难过。吴侲赋在接受访问时，因忆起父子之间互动的回忆而眼泪泛眶，在旁的友人皆安抚他，而母亲则在另一边坐着躺椅上慢慢平伏心情。另外，家属定于周五下午12时30分在垄尾灵孝阁出殡，火化后安奉在白云山广汀会馆殡仪馆公冢里。