委内瑞拉反政府示威 2男女中枪亡1士兵被杀 国际新闻

加拉加斯发生大规模反政府示威。(法新社照片)

一名示威者遭催泪气罐掷中受伤。

(加拉加斯20日综合电)委内瑞拉全国各地周三发生大规模反政府示威，要求释放被囚禁的反对派人士和提前举行总统选举，期间1名路过青年和1名女示威者中枪死亡，另有1名士兵被杀。

在首都加拉加斯，其中一名死者的朋友说，还有3天就18岁生日的罗梅罗踢完足球后回家，遇上跟随示威者的亲政府民兵，骑摩托车的枪手向示威者开枪及投掷催激气罐，罗梅罗不幸头部中弹身亡。

在委内瑞拉西部圣克里斯托瓦尔，也有一名23岁女子在示威期间遭人开枪，头部中弹死亡。官员其后也公布，至少1名士兵被反政府示威者杀死。

反对派指控政府指派亲马杜罗的不法之徒袭击示威者，而军警却袖手旁观。自本月初全委内瑞拉发生反政府示威后，死亡人数已增至7名。

委内瑞拉民众连日上街示威，不满经济低迷，以及政府上月宣布由最高法院取代国会行使立法权。示威者由26个地点出发，尝试前往检察办公室，沿途挥舞国旗，高呼不要专制口号，堵塞当地一条主要公路，但像先前那样，遭防暴警察发射塑料子弹及催泪弹阻止。

此外，美国国务卿蒂勒森表示，美国政府关注委内瑞拉的政局动荡。