女儿倒栽摔下地 伊能静自责掴自己耳光 娱乐新闻

伊能静录制亲子实境秀节目《妈妈是超人》影片的一段花絮，影片中她女儿小米粒，在坐进儿童座椅时，因立姿不稳，不慎从椅子上摔落地面，幸而小米粒有用手去挡一下，但她手和头往下直扑，看起来怵目惊心，爱女心切的伊能静自责到掴自己耳光。

（台北20日讯）据台湾苹果即时报道，伊能静录制亲子实境秀节目《妈妈是超人》影片的一段花絮，今在微博流传，影片中她女儿小米粒，在坐进儿童座椅时，因立姿不稳，不慎从椅子上摔下地面，幸而小米粒有用手去挡一下，但她手和头往下直扑，看起来怵目惊心，爱女心切的伊能静自责到掴自己耳光。

意外一发生，伊能静和秦昊表情都十分错愕，她连忙把哭泣的女儿抱起，让老公帮忙哄娃，她表情自责，走进厨房还打了自己几个耳光，然后一直和女儿道歉，说“是妈妈没放好，我的错”，接着检查女儿状况，幸无大碍，小米粒在喝奶后也迅速停止哭声，但伊能静最后还是忍不住心疼到哭了，秦昊安慰完女儿，又赶忙来安抚老婆，把一家三口抱在怀里说“没事就好”。

秦昊之前在《妈妈是超人》的表现，因直来直往，不会说甜言蜜语，曾被网友嫌不够贴心，伊能静极力为夫平反，称是剪接问题，而且老公不会作秀，此画面一出，秦昊面对女儿跌伤危机，安抚母女得宜，且没有一声责怪，让观众刮目相看。