新加坡敬“李”之行（三）排队

文：陈建利

当地铁列车的车门在政府大厦站(City Hall)开启后，我只看到黑衣人群几乎挤满了地铁站月台的所有空间。

看来就算走出列车，我也很难离开地铁站，因为就连出口都堵塞了。

还没来到目的地，也还没开始排队就已经无法移动了，看来电视新闻所报导的并没有夸张的成分。

难道真的没办法实践承诺了吗？

当我走下列车之后，我只剩下两个选择。第一个选择，就是继续排队离开地铁站，继续排队瞻仰李先生。第二个选择，就是等下一班列车一来，马上踏入列车离开，回去睡个好觉。

当然，我不可能会执行第二个选择，毕竟大老远来到新加坡，还没开始排队就打退堂鼓是很不应该的。最后，我还是排队离开地铁站前往国会大厦。好不容易才离开地铁站，站外终于感觉稍微宽敞了些。

我跟着指示牌来到了通往国会大厦的出口，可是随着电扶梯逐渐上升的时候，我才发现所谓的宽敞只是暂时的。

通往国会大厦出口的50米内，都是在排队等待走出去的人。这并不让我觉得意外，毕竟我从排队出站开始，已经做好了熬夜排队的准备。

于是，我快步走入队伍中，成为排队瞻仰李先生的其中一人。回头一看，我后面已经站满人，甚至堵住了电扶梯的出口，导致出现了一些小争执。警察马上介入，并拉开警戒线，将手扶梯和我所站的区域隔开来。最后，负责人甚至搬出铁栅，避免人群再进入这个区域。还好我提早抵达，否则我就连这个区域也进不了。

我相信警方已经在电扶梯的另一端隔开了人群，但还是有一些已经上来的人被拦在铁栅之外。

“你们凭什么来阻止我们排队？”开始有不满的声音出现。

警方非常专业，并没有做任何回应，也不理民众的斥骂，面无表情地守着铁栅。最后，那些铁栅外的人，还是无奈地离开，乘电扶梯回去地铁站。看来，我们就是最后一批瞻仰李先生的人群了。

等待是漫长的，特别是独自处在人群中。

不知不觉中，我已经等了两个小时。

这时候，出口旁的一扇门打开了，外边有很多人陆续走了进来，在经过铁栅边后走下电扶梯回去地铁站。

虽然我们不知道为什么会有那么多人离开，但坐在地上等候的人马上站了起来，期待这些人离开后，大门就此打开，让我们加入外面的队伍。

不久后，有位看似高官的人在警察的开路下，从出口处走了进来。

这位“高官”在拿起扬声器说话后，大家都开始烦躁起来。（待续）