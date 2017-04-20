文化的追随和传承 蕉风椰语

文：潘美珍

从小，父母和长辈们都会“灌输”我一些属于他们年代的文化和习俗。虽然，不符合现代的准则和标准。可是，祖先流传下来给我们的“礼物”，绝对值得我们珍惜和重视。

民间有一种说法：“男抖穷，女抖贱，人抖穷，树抖死”。小时候，母亲就教我“树摇叶落，人摇福薄”。所以，每次看到别人抖脚，我都会劝阻他们，并告诉他们“抖脚意味着抖财，会把财富都散去。”可是，他们似乎不太相信这个说法，并说我“迷信！”虽然，没有任何证据可以证明这个说法；但是撇开这种流传，在社会中，坐下来抖脚晃腿会给人留下不良好的第一印象，而且不礼貌，也不雅观。

其实，当我们用餐时，在餐桌上的礼仪和禁忌也有很多。特别是跟长辈们吃饭，就要懂得这些礼仪禁忌，不然绝对会把长辈们气得七孔生烟。如：筷子掉地上要讲“筷落（粤语与“快乐”同音）”，打碎了碗要讲“落地开花，富贵荣华”。同时，忌讳吃饭时用筷子敲打碗碟，只有乞丐讨食时才会用筷子敲打碗碟。此外，忌讳请客吃饭时点七道菜，这叫“食七”，只有在办丧事时才上七道菜。

当然，连放筷子也有忌讳。忌讳将筷子插在米饭碗里，因为依据民间习俗，人们在祭祀时敬鬼神的供物就是这样摆放的。将筷子长短不齐地放在桌子上，也被认为不吉利。这叫“三长两短”，代表“死亡”。把筷子横放在碗上也是一种禁忌，因为供奉死人时就是这样摆法的。还有，忌讳把筷子放在杯子一边一根，认为这样喻示着“快（筷）要分开了”，很不吉利。

如此之多的风俗和禁忌，在现在很多年轻人却已经不讲究，可是在正式场合还是需要唤醒这堆传统的记忆，这不仅仅体现了优雅的礼仪，更是老祖宗文化的追随和传承。