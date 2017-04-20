韩国炸鸡 美味有理 吃货｜厨趣
报道/李毓琪 摄影/骆炜芬
韩国炸鸡为何迅速虏获众人的胃？今日《吃货》，带你走访一趟韩国知名炸鸡品牌分行，寻求美味秘诀。
韩国人将炸鸡视为零嘴小吃，午茶或消夜时间，人人挤满炸鸡店的场景属于当地民生常态。然而，本地重视健康的朋友向来对炸物唯恐避之不及，这次能突破传统，成功在马来西亚形成炸鸡旋风，韩国桥村炸鸡无疑打破本地的快餐文化。
桥村炸鸡原名KyoChon，Kyo在韩国是启发的意思，chon则是村，表达创办人饮水思源，难忘乡村发源地，以及分享健康饮食的魄力。
秉持天然、干净的食品原则，桥村炸鸡坚持不使用冷冻食品、使用100%天然食材、选用符合饲养标准的鲜鸡。所谓鲜鸡，即订购每3个月验证健康指数的优良农场鸡，每日新鲜运送。
另外，弃普通食油而择金花籽油，鸡只卡路里大幅度降低，食客免去反式脂肪的忧虑。低盐无味精的调味，积累足够的经验与技术改良炸鸡，种种看似简单实为不易的因素，造就桥村炸鸡连续13年蝉联韩国年度品牌奖。
13年蝉联品牌奖
不说不知，桥村炸鸡创办人Kwon Won-Kang先生，年轻时代历经波折，经济萧条期间本业受挫，他更当起的士司机！后来，因其母亲的秘方炸鸡口碑甚好，他便决定陪同母亲在街边经营炸鸡档口，没料到生意火红，不多久，已达到远近驰名的程度。
我戴上塑料手套，开始享用面前散发金黄色泽的炸鸡。霎时，酥脆外皮和酱香入味的鸡肉在嘴里留下绵绵余香，韩国炸鸡的魅力果然名不虚传。“团队每个月都会对分行实施例行检查，严格控管包括食物、服务与环境卫生的品质。”连锁店面控制食物品质向来不易，对此，马来西亚总行营运董事陈靖凌认为顾客不必过多担心，她说，韩国总公司甚至派遣秘密专员乔装顾客，潜入各间分行探查，再将情况汇报公司。
故事人人有，真正难得的，是扬名海外后依然坚守初衷。
吉隆坡同事驻守
“经过勘查和收集各方面的数据后，我们几乎一致决定分行的新地点。现在证明，槟城人注重饮食习惯，食物消费观念相对成熟。”选在海风吹拂，人潮频密的合您广场开设马来西亚第5间分行，带给桥村炸鸡新区域的突破。陈靖凌笑言，分行由数位吉隆坡同事驻守，除了紧密训练本地服务员外，这些同事也迅速与顾客结识相交。异乡工作，根本不必担心孤单。
我想，槟城焕发无尽的迷人光彩，正是在于它拥有多种角度的独特性。
KyoChon1991@G Hotel
地址：Lot G-03A, 168A, Persiaran Gurney, 10250, Georgetown Penang
营业时段：10am-10pm（无休）
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