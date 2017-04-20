韩国炸鸡 美味有理 吃货｜厨趣

Salsa Chicken Strips（RM33.90/大）--米粒裹身的无骨炸鸡条，肉质水润多汁，外皮脆口。原料进口的三种酱汁包括蜜糖芥末酸甜微呛、红辣酱后劲强烈，略蘸即可、浓郁烧烤酱，咸甜调试得宜，皆与炸鸡条十分匹配。

Honey Wingette and Drummette（RM43.90）--刷上蜂蜜的外皮呈金黄光泽，甜度恰如其分，最难抵挡是上桌后焕发阵阵香气！对喜欢蜂蜜甜香的人来说，绝对充满诱惑。

Red Pepper Wingette and Drummette（RM43.90/大）--使用天然辛香料研制出的红酱口味异常强烈，辣劲十足，每次品尝都深深刺激味蕾，热辣程度无上限，吃完一份即大汗淋漓，却又割舍不下，叫人对它产生爱恨交织之感！

Soy Garlic Series（RM43.90/大）--天然醇香酱油腌制入味，成功带出鸡肉鲜美味道。金香籽油将外皮炸得轻脆香口，肉质柔嫩，是初尝桥村炸鸡必点的原创口味。

报道/李毓琪 摄影/骆炜芬

韩国炸鸡为何迅速虏获众人的胃？今日《吃货》，带你走访一趟韩国知名炸鸡品牌分行，寻求美味秘诀。

韩国人将炸鸡视为零嘴小吃，午茶或消夜时间，人人挤满炸鸡店的场景属于当地民生常态。然而，本地重视健康的朋友向来对炸物唯恐避之不及，这次能突破传统，成功在马来西亚形成炸鸡旋风，韩国桥村炸鸡无疑打破本地的快餐文化。

桥村炸鸡原名KyoChon，Kyo在韩国是启发的意思，chon则是村，表达创办人饮水思源，难忘乡村发源地，以及分享健康饮食的魄力。

秉持天然、干净的食品原则，桥村炸鸡坚持不使用冷冻食品、使用100%天然食材、选用符合饲养标准的鲜鸡。所谓鲜鸡，即订购每3个月验证健康指数的优良农场鸡，每日新鲜运送。

另外，弃普通食油而择金花籽油，鸡只卡路里大幅度降低，食客免去反式脂肪的忧虑。低盐无味精的调味，积累足够的经验与技术改良炸鸡，种种看似简单实为不易的因素，造就桥村炸鸡连续13年蝉联韩国年度品牌奖。

13年蝉联品牌奖

不说不知，桥村炸鸡创办人Kwon Won-Kang先生，年轻时代历经波折，经济萧条期间本业受挫，他更当起的士司机！后来，因其母亲的秘方炸鸡口碑甚好，他便决定陪同母亲在街边经营炸鸡档口，没料到生意火红，不多久，已达到远近驰名的程度。

我戴上塑料手套，开始享用面前散发金黄色泽的炸鸡。霎时，酥脆外皮和酱香入味的鸡肉在嘴里留下绵绵余香，韩国炸鸡的魅力果然名不虚传。“团队每个月都会对分行实施例行检查，严格控管包括食物、服务与环境卫生的品质。”连锁店面控制食物品质向来不易，对此，马来西亚总行营运董事陈靖凌认为顾客不必过多担心，她说，韩国总公司甚至派遣秘密专员乔装顾客，潜入各间分行探查，再将情况汇报公司。

故事人人有，真正难得的，是扬名海外后依然坚守初衷。

吉隆坡同事驻守

“经过勘查和收集各方面的数据后，我们几乎一致决定分行的新地点。现在证明，槟城人注重饮食习惯，食物消费观念相对成熟。”选在海风吹拂，人潮频密的合您广场开设马来西亚第5间分行，带给桥村炸鸡新区域的突破。陈靖凌笑言，分行由数位吉隆坡同事驻守，除了紧密训练本地服务员外，这些同事也迅速与顾客结识相交。异乡工作，根本不必担心孤单。

我想，槟城焕发无尽的迷人光彩，正是在于它拥有多种角度的独特性。

KyoChon1991@G Hotel

地址：Lot G-03A, 168A, Persiaran Gurney, 10250, Georgetown Penang

营业时段：10am-10pm（无休）