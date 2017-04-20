首相：绩效为准 给工程不看裙带关系 国内新闻

(吉隆坡19日讯）首相拿督斯里纳吉提醒政府，在颁发政府工程合约给土著承包商时的考量，必须以绩效作为标准而非“裙带关系”。

他说，当一切以绩效为优先时，获得工程的承包商就必须按时完工，而无需继续追加预算。

他今日推介“土著经济转型方向2.0”时说，为了加强土著参与国家经济，巫裔社会必须在追随革新创业，这将协助他们和世界接轨。

“政府愿意协助土著，而且别无选择，我们必须了解，政府也必须平均发展这个国家，必须照顾各种族的利益。”

土著经济转型方向隶属土著议程领导单位（Teraju），是政府在高附加价值领域及企业发展，通过创造财富和平衡参与，加强土著参与国家经济。

在第二阶段的“土著和谐转型计划”中，政府专注在经济、教育、卫生、社会与文化五大支柱，这些包括包括缩小土著的社会距离、加强他们的人力资本、提高竞争力、改善生活水平、及延续30%土著拥有权政策。

纳吉说，上述5大领域可以提高土著的社会地位与成就，让他们能参与国家的发展建设、经济成长、学术、宗教、科学工艺、文化和体育项目时，扮演主要角色。

昨晚，纳吉透过其脸书和推特预告，今日其中一项宣布是进行“分拆和竞争”（Carve Out & amp; Compete），即大型工程大约40%至50%合约、供应或商业机会颁予土著公司。

纳吉在致词时以捷运工程为例，他说，政府在第一阶段的工程中保留51%给土著公司，在全线完成后也将保留各捷运车站50%的策略性位置，供土著经商，让土著不必在阴暗、偏僻、完全没有商机的角落辛苦经营。

“我有一个希望和梦想，希望能看见我们能培训世界级的运动员、未来有更多世界级的艺人、小说家，若上苍愿意，也许有一天我国会有诺贝尔奖得奖人。”

出席推介礼者包括副首相拿督斯里阿末扎希、首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰及土著经济领导单位总执行长拿督胡斯尼沙烈。