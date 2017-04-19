全国99.6%商家业者更换读卡器 7月落实支付卡密码付款 国内新闻

（新山19日讯）今年7月将全面实施支付卡密码付款，虽然全国已有99.6%的商家业者已更换销售点终端机（俗称读卡器），但国内一些领域业包括餐饮及酒店业仍以签名支付方式进行交易。

国家银行支付系统政策部主任陈日全说，虽然从去年开始，国家银行与各银行已透过各种不同管道宣传以支付卡密码付款的好处，并呼吁用户更新。然而，截至今年3月，在2450万张各类支付卡中，尚有200万张支付卡未进行更新。

“上述200万张未更新的支付卡中，有170万张只用于提款，约30万张是支付用途。”

他呼吁，国内商家应早做准备，包括让员工及顾客适应新的支付方式，以免在7月1日全面落实支付卡密码付款方式时手忙脚乱，对生意及竞争力造成影响。

他今日出席最后一场全国电子支付巡回展后在记者会上说，除银行，商家也应协助进行宣导，除尽快在此过度期开始试用支付卡密码付款方式来完成交易，也应鼓励及呼吁消费者使用，而不要等到最后一刻才突然改变支付方式，这对商家及消费者而言，都会带来不利的影响。

“根据全国信用卡组织资料显示，目前餐饮业、酒店业是其中两个仍旧使用签名支付方式最多的两个行业，其次为购物商场、油站（指到柜台完成交易）、医疗保健、旅游、政府部门、保险及电讯业。”

他解释，不少银行早在今年初不接受用户使用旧的支付卡提款，今年7月起，所有银行也不会接受使用旧有的签名支付付款方式。

他呼吁，民众不要等到最后一分钟才更换，更不应怪罪银行没有宣导。

全国信用卡组织主席拉文德仁指出，国内各银行除了不时发短讯提醒用户更换新的支付卡及信用卡，也不时在自动提款机及官方网站提醒民众。

“有些银行更提供包括延长工作时间让用户可在银行办公时间后更换支付卡、在一些策略地点增设自动更新支付卡的机器，或推出使用个人验证密码消费换取礼品等方法。”

4次调低跨行交易费

陈日全说，国家银行自2015年开展支付卡改革框架（PCRF）后，已4次调低跨行交易费，以鼓励更多商家接受转账卡付费，减少使用现金。

他说，在此框架下，外国银行支付卡的跨行交易费已从1%调低至0.21%；本地银行支付卡的交易费则从0.4%调低至0.15%

此外，国行也投入4亿5500万令吉，作为增加销售点终端机数量的发展基金。

“上述两项措施已让销售点终端机的增长率由2011年至2014年的6.5%，增至2015至2016年的18.5%。”

针对卡用户资料安全性问题，他说，国行实施支付卡改革框架的用意，就是提升保安措施杜绝伪造信用卡。

他提醒，用户在使用支付卡付款时，留意是否有人企图窃取在支付卡上的资料或号码，并在付款时避免将支付卡直接交给陌生人，同时也应记得每张支付卡背面上方的热线号码。

“一旦发现被盗刷时，即可拨打该热线取消支付卡，以免造成更大的损失。”