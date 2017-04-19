再里尔：这是人身攻击 “照片里的男士不是我”

（槟城19日讯）在亲密照风波后神隐了一天的升旗山国会议员再里尔，今日终于通过社交媒体短讯向本报记者否认此事，重申照片里的男士不是他，并强调此举是一种对他的攻击行为。

网络日前再次流传貌似再里尔与女子在餐厅内的数张亲密照，其中一名貌似再里尔的男子搂着神似霹雳州行动党州委黛安娜的女子的腰，更有一张显示再里尔疑似在众人面前亲吻黛安娜，引起网民热议。

事件爆发后，再里尔以开会为由，临时缺席一项原本该由他主持的活动，并改让市议员瑟琳娜代为主持该节目。记者在事后曾多次试图联络再里尔，惟对方一直神隐。直到行动党槟州主席曹观友向媒体反映，将要求再里尔亲自回应媒体后，本报记者终于成功透过社交媒体联系再里尔。他郑重否认相中人就是他，并强调那是一个人身攻击。

“明显是另一种企图对我做出恶毒人身攻击的手段。这是假的，这就是我要说的。”

黛安娜早前曾回应媒体，指这已是近两个月内对她的第三次人身攻击，暗指敌对阵线借机炒作。她表示，这一种行为已经是严重的侵犯他人私隐，惟她并无承认或否认，照片中的女郎是否就是她本人。