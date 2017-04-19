剧情煽情忧变摇钱树 陈锦鸿拒让自闭儿子拍戏 北马新闻

（槟城19日讯）香港电视剧艺人陈锦鸿透露，曾有制片人游说他同儿子合拍一部自闭症题材电影，可是由于据情太过煽情，担心孩子日后埋怨变成摇钱树，或遭遇类似童年冯宝宝的经验而拒绝了。

陈锦鸿夫妇与9岁的自闭症儿子一家三口，受邀出席槟城卢源来专科医院配合自闭症醒觉月而举行为期三天的“用心与孩子同行”活动，陈锦鸿本人今日下午接受媒体访问如此表示。他说，如果有好剧本，故事感人、不煽情，对自闭症孩子和家人有帮助，并且获得孩子赞同，将来或许他会考虑跟孩子合演一部自传性或半自传性的自闭症电影。

他也说，自闭症孩子敏感而执着，跟其他孩子思维有别，为了不让孩子变成另一个童年时代的冯宝宝，他在儿子2岁半时，辞掉了电视艺人工作，全程照料和教育自闭症儿子。“家里如果出现自闭症孩子，家人一定要用爱和耐心来接纳孩子，才能要求社会一起来辅助”。

他形容就像糖尿病，自闭症虽然是一生的，不过自闭症孩子如果发现得早，愈早治疗，孩子的举止和思维逻辑就会逐步改善。陪伴自闭症孩子里，陈锦鸿指他是采用讲故事和游戏的方式来教育和启迪孩子，让孩子从故事或游戏当中逐步学到纪律、服从和尊重。

“孩子现在常催我去拍电视，去工作，不要一直留在家里陪他，让我感到也在成长和进步当中了”。

陈锦鸿除了主持4月19日在卢源来专科医院举行的“与孩子同行”讲座，他们一家三口也将出席4月20日晚上7时30分在合您广场GSC电影院举行的一场“美丽的体会”（Redha）自闭症题材电影放映会，以及4月21日晚上7时30分，在E&O酒店举行，由陈锦鸿主讲的“正视自闭症”讲座，欢迎民众前往观赏及聆听。

出席记者会者，包括卢源来专科医院首席执行总监柯彩霞医生及多位专科医师。