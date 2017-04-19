动员可行管道进行监控 柔警严正打击非法放贷 国内新闻

（新山19日讯）针对警方日前捣破一个以新山为大本营，涉及向1500人放贷的全国性大耳窿集团而逮捕了31名嫌犯案，柔州副总警长拿督查卡利亚说，柔州警方已动员所有可行管道来监控州内非法放贷活动，让大耳窿感受到警方是重视打击非法贷款活动。

他说，这项取缔大耳窿不法集团行动由武吉阿曼警察总部主导，柔州警方主要是提供情报及配合，因此他不便发言。

然而，他劝告民众要通过正确的管道借贷，如银行、金融及合法的贷款公司等，不要向阿窿借钱，也不要参加任何快速致富或大耳窿活动。

他今日出席柔州警察总部举行的常月集会后受媒体询问时，如是回应。

互联网发达 商业罪案增

对于商业罪案率与日俱增原因，他认为，互联网发达是主要原因之一，例如在网上拍卖及购物越来越风行，不少人因此使用网络诈骗，导致他人面对网购后却取不到货，或者是使用电邮发送“爱情邮包”之类的信息诈骗等。

较早时，查卡利亚代表不克出席的柔州总警长拿督斯里旺阿末在致词时说，截至上月31日，柔州罪案相比去年同期减少96起，罪案率下降3.01%，显示防范罪案运动奏效。

他说，在这期间，柔州商业罪案调查组的提控率高达2384起，即37.23%，商业罪案率提高主要原因是互联网及通讯发达。

“数据统计，商业罪案宗数在去年第一季有899起开档调查，今年同期则有983起，增加了84起，即9.3%，其中84.5%的案件已侦破。”

他说，这些案件中，共有212起或21.6%的案件带上法庭提控。

他指出，同期有135人涉及放高利贷被捕，其中26人控上法庭，警方也援引1959年防范犯罪法令，调查其中7人。

查卡利亚说，毒品罪案方面，首季共有5258人落网，其中810人涉嫌贩毒，1209人涉嫌拥毒。

“有3217名吸毒者落网及22人进行药物预防措施。我们起获895.63公斤毒品，市值高达2890万令吉，并充公贩毒者的制毒工具及现金共1223万令吉。”

然而，他对上述表现仍感到不满意，他要求州内各县属警区主任需准备一份今年第一季度报表，与去年的第一季度做对比，以检查是否达到绩效指标。

查卡利亚：完成调查工作 同僚受促归还交通工具

查卡利亚希望，同僚们在完成调查工作，归还所使用的轿车及摩托车。

他说，依据1967年警察法令所规定的所有交通工具，包括轿车及摩托车，在案件调查结束后需归还，同僚们受促遵守指南。

他指出，同僚们也须确保警区、警局及警亭时刻保持干净、有秩序。

他说，在执行上述任务时，各县属警区主任能根据标准作业程序，亲自前往警局及警亭做监察工作。

本月集会，有1名警官、7名警员、2名公众、1名辅警官及1名辅警员获颁感谢状。

何泉发擢升 柔总部重案组主任

查利亚也表扬获擢升为柔佛州总部重案组主任的何泉发。

50岁何泉发来自吉打亚罗士打，于1991年12月1日加入警队，先在哥打丁宜警区担任查案官，并于1997年年底调任柔佛州重案组警官。

他于2008年调往武吉阿曼警察总部情报组，去年4月调职至新山南区警区，出任行政组主任，接着升任柔佛州重案组主任。

他获得查卡利亚表扬状及晋升，获得同僚们的祝贺。