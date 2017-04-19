叻查：营业额料成长至8710万 伤口护理市场发展看俏 北马新闻

（大山脚19日讯）北部经济走廊首席执行员拿督叻查拉菲指出，我国伤口护理业在2011年贡献5510万美元（约2亿3000万令吉）营业额，预料在2017年可增长至8710万美元；而全球每年营业额更达到3200亿美元，可见发展前景备受看好。

他说，根据我国卫生部数据指出，医疗装置领域在2011年贡献35亿令吉营业额、2015年成长至53亿令吉；预计2020年，世界医疗装置领域可为国家带来超过百亿令吉营业额。

叻查表示，在大马经济转型计划下，私人领域在计划中扮演重要角色，北部经济走廊希望通过与私人界合作，在2020年将玻璃市、吉打、槟城及霹雳4州属，打造成可为国家带来3000亿令吉世界经济地区。

他表示，北部州属在医疗装置、汽车、生物科学、航空及太阳能等领域的各有所长，推动研发产品将带动经济活动，从而增加就业机会。

叻查是在周三，槟城科学园Vigilenz医疗装置公司系列消毒新产品推展礼上致词时，这么表示。

苏迪峇：将投入2580万 Vigilenz研发延长产品线

Vigilenz公司首席执行员苏迪峇说，作为金融服务关键经济领域（NKEA）入口点产品（Entry Point Product）公司之一，该公司将在2020年投入总额约2580万令吉，着手研发伤口护理延长产品线。

苏迪峇说，在医疗装置领域中，伤口护理市场深具发展潜力，因此研发新产品更为重要。

他指出，今日推介的新产品消毒液，便是通过4名拥有博士硕士资格的研发人员以及10名品管、工程及质量人员所研发的。

苏迪峇透露，该公司目前共有115名员工，预料未来将研发3至4项相关产品，并相信在与北部经济走廊合作下，可在2020年增至220人员工。