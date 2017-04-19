虽较全新轮胎便宜 复新轮胎安全性逊色 北马新闻

报道/摄影:丁伟伦

（槟城19日讯）轮胎是驾驶人士行走在道路上的“双脚”，虽然复新轮胎比全新轮胎便宜，但涉及到道路使用者及自身的安全，不要拿生命开玩笑！

交通部长拿督斯里廖中莱早前指出，根据南北大道公司（PLUS）的调查结果显示，2016年就有1485宗发生在南北大道的交通意外起因来自撞及硬物，而当中残留在大道上的硬物41.3%是复新轮胎的碎片，这些碎片造成很多交通意外的发生，甚至是死亡交通意外。

南北大道公司记录去年共有613起车祸是因爆胎或轮胎碎片在道路上，即是平均一天会有两起车祸因该因素造成。此外，市场上预计大概还有80间的不符合规格复新轮胎的制造商，情况严重。

随着复新轮胎在高速公路上带来的危险性，本报记者今日走访槟城市区2间轮胎贸易公司了解，得知复新轮胎越来越少有工厂经营，复新轮胎主要是重型交通工具使用，而制造厂也没有推出普通轿车的复新轮胎。

林福生：轿车较少使用复新轮胎

位于海墘新路的新乐轮胎贸易公司东主林福生受访时指出，复新轮胎在70年代早已存在，因为当时候道路交通不繁忙，也没有高速公路，多数都是由轿车使用，并无带来严重的问题。

他说，随着高速公路的发展，就较少轿车使用复新轮胎，因为轿车的复新轮胎价格与新轮胎相比就相差不多，所以为了安全许多轿车都使用新轮胎。如果经济不允许，驾驶人士也可以使用二手轮胎，价钱更加便宜。

重型车辆为省开销混合使用

他表示，现在道路上使用复新轮胎多数都是罗里或者是巴士，因为这些重型交通工具的全新轮胎较为昂贵，约500至600令吉之间，而复新轮胎则是新轮胎的50%，因此为了减低开销，罗里及巴士都会在混合使用全新及复新轮胎。

他坦言，早前有罗里司机告知他，只要前方的轮胎是全新的就可以，因为前方轮胎是控制方向盘及刹车，因此很多司机们都会要求后面轮胎使用复新轮胎。“复新轮胎有不同的品质，但好品质的复新轮胎当然会安全，但是安全性依旧无法和新轮胎相比。”

消费者道路安全意识不高

林福生直言，消费者对于道路交通安全意识不高，很多时候都是选择较为便宜的轮胎，随时会带来严重道路危险。

他说，现在市场也推出许多的从国外进口的轮胎，包括来自中国、越南、印尼及菲律宾，这些国家入口的轮胎是全新的，但价钱比本地的还要便宜，但有些不耐用。

他指出，曾接获一宗案件就是有一家人从吉兰丹过来槟城旅游，但在一周前换了便宜的新轮胎，但来到槟城时，方向盘就开始不稳，而且到他的店面时，轮胎已经肿得像鸡蛋一样，其实这也是消费者选择便宜的轮胎而造成，这些轮胎在道路上行驶也相当危险。

吴明结：偷工减料轮胎恐爆炸

永新胶轮有限公司销售人员吴明结表示，现在有一些非法制造厂为了迅速完成复新轮胎而偷工减料。

他直言，如果复新轮胎是偷工减料，那这些轮胎都不会耐热，行驶在高速公路随时会爆炸，而现在市面上售卖的复新轮胎都属合法，多数是罗里在使用。

鼓励司机减少使用

他说，身为销售员在售卖复新轮胎前，他都向司机们确认罗里的用途，是否有在高速公路行驶或载超重的物品，确定用途后才售卖，一般上他都会鼓励司机们减少使用复新轮胎，确保安全。

他直言，虽然该店也有售卖二手轮胎，但是现在民众为了安全及稳固，都宁愿选择新的轮胎，当然二手轮胎会比新轮胎便宜近80%。