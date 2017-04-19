国际英语教学大会开幕 罗维娜：引导学生善用网络 北马新闻

（槟城19日讯）“第8届国际英语教学大会”周三掀开序幕，筹委会主席罗维娜强调，新时代学生的网络知识和科技产品运用技术，远超越老师。但师长有必要引导学生，善用网络科技。

是项大会以“21世纪课室：英语教与学的实践和革新”为主题，展开为期3天研讨会。是项大会获得全球20个国家的英语教学专才、导师等参与其盛。

她指出，21世纪教学法讲究创意教学，让科技登堂入室，成为课室内辅助教学的媒介之一。新时代学生轻易可从网络，阅得电子书、使用手机应用程式和从社交媒体平台，吸取新知。

“因此，现代教师的当务之急，是时刻吸纳新知，以应对学生对21世纪的知识需求与技术掌握。”

沙阿里：掌握英语是趋势

槟州教育局主任沙阿里说，掌握流利英语是当下重要趋势，从过去调查得知，无法以流利英语与人沟通者，难以在私人界觅职。

“很多人在面试时，因无法以流利英语与人对话，终究难以觅得职务。英语仍旧是国际语言，国民无法掌握英语，甚至影响国家经济和经济市场发展。”

他指出，大马学生来自不同背景，学生语言能力掌握水平大不同，让教师在英语教学上面对挑战。

所以，他认为教师在教导学生掌握英语上，扮演关键角色。人们的英语掌握能力，有必要达到能正确表达本身想法的水平，以能流畅与人沟通。

教师须教导学生科技技巧

另外，他也补充，21世纪教学法中，除了传授学术知识外，教师也有必要教导学生高思维、危机解决、创意创新和科技使用的技巧等，以追上时代生存需求，掌握成功要诀。

“望更多教育机构可与槟州英语教与学协会等非政府组织，在教授英语技巧上，更积极合作。”

教育局副总监拿督阿敏缺席国际英语教学大会，由沙阿里代表主持开幕。是项大会由“槟州英语教与学协会”主办。