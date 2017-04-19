陈德钦率州马华领导访黄惠康捎喜讯 拟在槟设一带一路中心 北马新闻

（槟城19日讯）马华槟州主席拿督陈德钦周二（17日）率领槟州马华领导层拜访中国驻马来西亚大使黄惠康，并捎来马华考虑在槟州设立一带一路中心的好消息！

陈德钦说，马华考虑在槟州成立一带一路中心，旨在提供槟州商家一个积极参与跨出海外发展的机会，让企业界搭上一带一路的顺风车，快速扩充业务。陈德钦率领槟州马华领导层拜访黄惠康时指出，马华向来与国内华社华团保持紧密合作，共同维护华社权益，携手推动国家的建设与发展。

“马华成立马华一带一路中心，并与46个社团组织一同签署《马来西亚华社一带一路宣言》，表达我国华社对马中关系的关心与期许。马华一带一路中心是一所综合经贸研究、信息分享、企业谘询与商业对接服务的一站式中心，为我国中小企业提供海外参展与企业对接的机会，让企业可以从一带一路中切实受惠。”

他说，如果槟州一带一路中心成功成立，将为槟州商家带来无限商机，并大力推动槟州经济蓬勃发展。“虽然槟州目前由反对党执政，但是马华也有义务协助槟州的华裔商家打拼生意，并协助本地企业冲出海外，发扬光大。毕竟，发挥正能量是马华文明磁场的宗旨，与一味制造憎恨的反对党大不相同。”

陈德钦指出，中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议之后，马中两国关系就正式提升为全面战略伙伴关系，希望马华槟州联委会能与黄惠康大使进一步推动槟州与中国在经贸、人文、教育、旅游等领域的交流合作，增进两国人民的友谊，共同进一步加强中马关系。

他说，马来西亚是“一带一路”沿线上的重要节点，马中两国将继续通过政治、经济、安全、人文四轮驱动，进一步推进马中各领域的务实合作。

“尤其槟城与中国有着深厚的历史渊源，槟城曾是孙中山及中国同盟会在东南亚根据地，黄花岗起义即在此策划。槟城在这两百多年来，与中国拥有密切关系，同时又与西方来往紧密。槟城在历史上向来是东西方文化汇流地，其地理位置丶文化底蕴丶历史联系，都有必要承载一带一路。”

他指出，2015年12月22日，中国驻槟城总领事馆举行开馆仪式，中国与槟城的关系进一步加强。中国设立驻槟城总领事馆，是中马全面战略夥伴关系不断向前发展，双边关系迈向更高阶段的体现。当天出席的槟州马华领导层有拿督骆福汉、拿督郭家骅、拿督黄秀金、陈清凉、陈诠峰、拿督马国鸣、杨征家、拿督陈利发、江俊强、吴宝泉、蔡振川。