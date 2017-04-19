槟交通大蓝图执行伙伴与州政府合约 胡栋强促无条件解密 北马新闻

（槟城19日讯）槟州民政党第一副主席胡栋强促请槟州政府，无条件解密槟城交通大蓝图执行伙伴SRS Consortium和州政府的所有合约、协议或者同意书等，因为最近民政党一直通过各类方法要求解密都不得要领。

胡栋强于周三早召开记者会上指出，民政党要求州政府公开解密的内容，包括槟岛南部到底需要填多少英亩，可是都不得要领，全被州政府一贯的打太极作风拒绝要求。他借用行动党组织秘书陆兆福的“名言”，“不偷不抢不怕伊刑法”，要是州政府没有“神秘人”，就没有东西隐瞒，不怕公开填海文件。

“上个月我已针对新关仔角填海数目不一样一事质问州政府，也提出合理的怀疑，是不是有神秘人涉及在内，所以导致州政府不敢解密新关仔角的填海合约，以及斯里丹绒槟榔第二期填海计划的相关合约与内容。至今槟州政府仍不愿公开让所有槟民知道事实。”

胡栋强表示高度怀疑槟岛南部填海计划，或有可能有神秘人的存在，所以到今天大家都无法了解槟岛南部填海计划，到底涉及的范围和面积是多少？“州政府在2015年12月宣布此计划要填的是4000英亩，事隔半年后，槟州行政议员曹观友却说是4500英亩。为何多出500英亩填海地？这500英亩填海地，足以兴建340个足球场。”

他认为，为解开槟州人民对以上填海面积数据有出入的疑惑，州政府应马上无条件公开所有合约、协议书和文件等，让人民知道真相。

质问林冠英 槟为何有秃头山逢雨必灾

胡栋强也质问槟首席部长林冠英，为何在2008年全国大选的槟城变天后，州内的山丘都变成“秃头山”？为何每逢下雨，州内多个地区都会发生闪电水灾？

林冠英日前表示如果槟州希联政府于来届大选败北，一切就会回到过去，槟州将从目前的“清洁州”，变成“肮脏州”；绿化变“秃头”。对此，胡栋强回应说，2008年之前，槟州还能看到一片绿色的山丘，但2008年变天之后，这些绿色山丘却变成“秃头山”，逢下雨山泥就倾泻，导致闪电水灾。

他说，丹州是在2天不断的豪雨后，才会发生水灾，而槟城却只要在半小时豪雨后就闪电水灾。他坦诚，槟州在前朝执政时，也有数个水灾黑区频发生水灾，但在希联执政槟州后，水灾黑区不但没改善，反而发生闪电水灾的范围扩大，甚至湖内、垄尾、峇央峇鲁等都会发生闪电水灾。他抨击当今州政府多次对外宣布拨款进行治水计划，但实际情况却没见改善。

方志伟促林冠英别再愚弄槟民

另外，槟民政党秘书方志伟则促请林冠英别再愚弄槟州人民，人民自有分晓是谁把山丘变成“秃头山”。同时，人民也会知道是谁让槟州的自来水变成“污水”。他说，希联执政已9年，林冠英无需再耍太极，别一味指责中央政府。

当天，配合胡栋强与方志伟一起召开记者会的还有槟民政党妇女组代主席陈赛珍、青年团代团长卢界燊、州委方群龙、游建祥和许翔茗。