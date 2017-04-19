陈振发：证据确凿下被捕 涉贪者多丧气不复嚣张 国内新闻

（吉隆坡19日讯）大马反贪会特别行动部调查陈振发助理专员揭露，有许多涉贪者在证据确凿的情况下被捕时难掩垂头丧气，不复以往嚣张跋扈的气势。

他说，过去在沙巴担任执法组官员时，当局有逮捕一名执法人员，在发现涉贪证据已遭反贪会掌握后，过度紧张之下甚至留下男儿泪。

“这些执法人员有来自大马皇家警察部队或陆路交通局，他们以为自己山高皇帝远所以嚣张跋扈，可是当我们掌握证据后展开逮捕时，他们就开始紧张和哭泣，和早前凶巴巴地大声威胁挑衅，完全变了样。”

陈振发周三在接受反贪会电台访问时举例说，曾在逮捕一名执法官员回到反贪会办公室时，后者全程垂头丧气，在数小时后才想起忘了接载孩子放学。

“他们在办公室时才想起孩子还在学校等候，所以我们交代官员去学校告诉校长和载送。不过，回到他们住家后又发现，嫌犯的太太正在坐月子，不知道要如何向她解释。”

他说，过去有许多涉贪者是属于惯性贪污，他们并非是面对生活压力，反而是滥用权力。

沙巴“水门案” 起获现金令人乍舌

针对去年引起全国轰动的沙巴“水门案”，有份参与调查行动的陈振发形容，此案堪称是全马的历史性案件，因为当局起获的现金令人乍舌。

他说，去年10月4日展开逮捕行动时，在第一被告，即沙巴前水务局局长办公室的一个小房间起获现金。

“那个房间只有他自己才能进去，里头的沙发上也摆放着现金，并用布匹遮盖；他的车后厢和住家也有很多现金；此外，在他家也充公了价值170多万令吉的黄金、名牌手表、90多个名牌包包，6至7辆的轿车等等。”

他也透露说，此案仍未落幕，下个月4日还会提控第二被告的妻子。

他解释道，反贪会援引2001年反洗黑钱法令调查，是因为“水门案”涉及的数额庞大，牵涉日期可能是过去数年之久，有些现钞也已经发黄。

他也劝请民众做好本分，不要给贪官机会。“不要纵容他们，为什么他们可以贪污？那是因为我们给他们制造机会。”