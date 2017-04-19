吉州3水坝水位约64% 稻农受促遵守种稻时间表 北马新闻

（亚罗士打19日讯）吉打州慕达农业发展局主席拿督威拉奥斯曼阿兹指出，截至昨日，吉打州内3个水坝的水位处于约64%。

他说，如果水坝的水位处于60%，就不足够供应作为灌溉用途。

因此，他促请稻农与当局配合，遵守种稻时间表。

他是于周三在出席颁发优越服务奖给予获奖的员工后，在记者会上如此表示。

促稻农采湿地播种种稻

拿督威拉奥斯曼阿兹指出，今年3月份的降雨量比起去年同期来得频密，因此稻田区变得潮湿，间接造成干地播种方式无法进行 。

为此，他促请慕达农业区稻农们采用湿地播种或水中播种的方式来种稻，放弃之前该局所建议在2017年首季使用干地播种的方式。

同时，他促请农民谨慎使用降下来的雨水，以便水源能流入慕达农业区内。

勿让伐木影响生态环境

针对乌鲁慕达森林保护区的伐木课题，奥斯曼阿兹表示慕达农业发展局重视这问题，并已获取相关的报告。

他说，伐木活动或者是非法伐木活动，会导致水源无法流入到水坝里，像去年所发生厄尔尼诺热气候，该局曾担心水坝水位不够应付种稻的需求。

他希望各方包括州政府及私人界能够关心生态环境，州政府应该要把这问题带上中央政府寻求对策，勿让伐木活动影响生态环境。

他也透露今年度4月份初，已呈交相关调查报告给予州秘书。

另一方面，针对吉打州足球队在联赛0比5惨败于登加楼足球队一事，也是副财长奥斯曼阿兹回应表示吉打州足球队必须要立即找出惨败的原因并加以处理。

他认为吉打州足球队教练陈清和不该在联赛的时候提呈辞职信，而去考虑担任国家足球队助理教练。

一共116位慕达农业发展局的员工获得优越服务奖，颁奖仪式上，奥斯曼阿兹在总经理法兹等人的陪同下，颁奖给予员工。