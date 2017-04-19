印尼反贪战士遭泼硫酸 狮城医生免费动手术 国际新闻

（新加坡19日讯）印尼“反贪战士”遭泼硫酸，到新加坡治疗。新加坡医生发现得知病人是因调查贪污活动遭对付，好心抵消他的手术费。

印尼媒体报道，在印尼当地有“肃贪战士”之称的反贪污调查官诺菲俄，日前从清真寺走回住家时，突然遭骑摩托车的袭击者泼硫酸，导致他左眼视觉模糊，必须进行手术。

诺菲俄一周前飞到新加坡求医，并被送入新加坡中央医院。

新加坡肃贪委员会副主席周二告诉媒体，若要为诺菲俄进行眼角膜手术，医院估计费用会达3、4万新元（介于9万令吉至13万令吉）。

他指出，新加坡一名“陈医生”，得知诺菲俄是因为进行贪污活动调查而被袭击之后，主动表示抵消他的手术费，只需付住院费。

副主席说：“陈医生出于好心才这么做，但我告诉他，这没必要，因为印尼政府会承担他的医药费，我只请他尽力做好手术。但陈医生坚持要抵消费用，说诺菲俄是‘战士’，为反贪污不遗余力，值得表扬。”

遇袭之前，诺菲俄正在率领一个调查团，针对一项1.7亿美元的贪污案展开调查，案情涉及数个资深政要人物。