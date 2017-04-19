【育强越强】完结篇~乡亲聚集护育强 司南马镇小情浓 大城小镇

报道/摄影:黄佩珊、黄馨柔

（司南马19日讯）育强校地风波，让很多人发现了吉南司南马这个原本不起眼的小镇。从事件中，董事部、校友乃至镇上的乡亲父老，让外界看到了他们在保护校地上展现的坚韧精神，小小的地方散发着浓浓的情怀。

从辉煌到没落，吉打司南马就跟国内其他新村一样，面对人口老化，年轻人往外迁移的困境。这个小镇，过去曾经有5000多位华裔村民，目前约有2000人左右。人口虽然在逐年减少，但是，育强校地风波凝聚了小镇上的人，就连曾经的校友和已经外迁发展的当地人也献上关怀。

今天，育强小学全校共有44名学生，分别有12名巫裔、4名印裔及28名华裔学生。

该校今年将会有7人毕业，而明年已有11名新生报读。这间接加强董家协和校友会信心，只要能保住育强学校，董家协就会设法增加学生来源，让育强继续在孕育人才上展现出其遇强越强的魅力。

小巷栽培3校长画家

短短一条小巷，却栽培出3位校长和画家！

在司南马大街旁，有一条小巷叫“车头路”，整条路不长，只有十几户住家，但是，这条小巷却是当地村民相当津津乐道的是，小巷出了3位校长及1位著名画家，他们是庄振培校长、王炳祥校长、陈添寿校长及画家张协成。

值得一提的，毕业于育强小学的庄振培及王炳祥，都曾经担任育强小学的校长。不仅如此，当地人还透露，过去曾有不少在育强担任校长或老师的，都会选在“车头路”租房子。

庄振培校长曾经居住的居所，便是位于育强学校原址，就是育强最早期的学校，随后育强再经过3迁，终在现有的校园落户。

据当地村民透露，“车头路”早期是镇上最热闹的地方之一，也是很多人的共同回忆。那些年，那里有一间咖啡店在镇上是响当当，名为“马来西亚茶室”，当时的茶室就位于育强小学前校址后方，是当地人的回忆也是最常光顾的茶室。

不过，随着岁月变迁，咖啡店目前已改建成居民的住家，育强小学的最初原址也成了燕屋。

幼稚园设校友会内

育强幼稚园，现设于育强校友会内，各族学生总人数多达55人，比育强小学学生还要多。

育强家教协会主席郑宝成说，幼稚园已有约18年历史，目前有2名教师，不过，部分学生毕业后会回到霹雳念小学，并非都升上育强小学。

他说，幼稚园虽以华语教学，但不乏异族同胞报读，三大民族齐上课，也有部分学生来自霹雳司南马。育强幼稚园是由育强校友会发起，每天上课时间为上午8时30分至11时30分。

【采访手记】

感受小镇留岁月痕迹

文：黄佩珊

穿过一段很长的油棕园夹道，不时有牛群过马路和在路旁吃草，经历逾一小时车程，我来到吉南司南马这个小镇，这也是我第一次来到司南马。

这里只有一条主要大路，商店不多，也没有全部营业。小镇上没有车来人往的热闹景象，因为小镇生活淳朴，人们的生活节奏也很缓慢。

我们在育强学校董事长和家协主席带领下，走访了该校过去的校址，听当地人的侃侃叙述，我感受到岁月在这片小镇留下的痕迹。

访问后，董事长带我们到“咖啡店”用餐，但所谓的“咖啡店”，其实是一间老式的木板屋，里边只有一张桌子。

没有招牌、没有任何装潢或冷气设备，一扇开敞的木门可以望向街道，不时与路过的街坊打招呼，而老板娘用了浓浓人情味，以及在小镇土生土长的情怀烹调食物，味道也分外可口！

育强犹如村民支柱

文：黄馨柔

来到司南马村采访，第一个遇见的人是手脚和衣服都沾染黑油渍的华裔老伯，我们当时在育强小学校门前等候“人肉通行证”家协主席的到来，以便可以顺利进入校园采访。老伯看见我们在校前等候，主动上前询问来意。

在自我介绍后，老伯便好心地把我们带到校门口，跟学校保安员接洽，请他通知校长，在保安请示校长后，我们很快地顺利进入校长室，不必继续在烈日下等。

老伯没有和我们一同进校园，他之后在我们坐进校长室后才又出现，这次带来了本报的育强系列报道给校长看，大家就这样开始聊起。

老伯其实是当地修车厂业者，车厂就在育强的隔壁。多年来与育强为邻的他其实不曾在育强念过书，而是在一桥之隔的霹州志成学校念了3年书，尽管如此，他却可以娓娓道出育强的历史，对学校事迹了如指掌，什么时候搬迁、历届校长是谁、有哪些杰出校友、谁又去了“荷兰”，甚至是20多年前校长的电话号码，都能不假思索清楚念出。

以他77岁高龄来说，还能有条理地道出记忆实在令人赞叹，也必然是因为对育强关爱至深，才会如此烙印脑海。

访谈间，曾在育强就读的家协主席多次反过来从这位“校外人士”的口中寻找育强的记忆，这个画面有点奇怪，但更多的是欣慰和感动，感动老伯虽不是校友、董事，却对育强爱护有加。

老伯拒绝上报，所以就在这里介绍他。感谢老伯无私地跟我们分享育强的历史，和带领我们走访旧址。

在司南马遇见老伯，我深深地感受到，育强不只是学生的、校友的，也是属于整个司南马村民的支柱。