【火车站看发展】居銮火车站 火车充花车出嫁真气派 大城小镇

报道:林英翰

（居銮19日讯）在那个公共交通不发达和私家车不普遍的年代，火车，是上一代人的主要代步工具，就连结婚的人生大事，它也扮演重要的角色，成为新人的花车啊！站在今天的眼光看待，那年代的人出嫁还真“架势”（气派）。

火车隆隆作响，载来了乘客，载走了乘客，也载走许许多多乘客的喜怒哀乐，多少人的曾经，是发生在火车站、火车厢里和铁道上，多少的悲欢离合，记载在手中握着的那张火车票根，火车装满上一代人的许多回忆。

今年63岁的孙福盛，目前是居銮文艺协会会长，是上世纪与火车分不开的人，从童年的“看火车”，青年和中年的“搭火车”，到现在的“谈火车”。

孙福盛指出，居銮于1910年开辟，《光华日报》也是在这一年创办，开辟两年后，英政府建立了居銮火车站，而享有盛名的居銮火车站咖啡店，是在30年代时开设。

他说，从50年代一直到80年代初，因公共交通不发达和私家车不普及的年代，火车是上个世纪重要的代步工具，人们要南上北下，都是靠火车。

“那个年代，火车有停靠的市镇，都被带旺起来，火车来来往往，载着青年到这些城镇工作。”

他说，随着经济的发展，人们生活改善，从改乘长途巴士到后期的使用私家车代步，乘搭火车的人越来越少，而过去兴旺的城镇，也因火车的没落，黯淡下来。当然，高速公路的开通，也是原因之一。

他指出，尽管火车和过去仍扮演着三个角色，载乘客、载货物和一半载货物，一半载乘客，但，对比当年，今天的载客意义截然不同。

“现在老一辈人会搭火车，主要是一种怀旧，带着孩子、孙子搭火车讲故事，让新一代人，了解当年爸爸和公公，乘搭火车的趣事和生活。一种怀旧的心态。”

孙福盛 公路不安全不发达 代步工具首选火车

孙福盛说，从1948年至1960年代施行的紧急法令下，我国的公路并不安全，也不发达，火车成为最好的交通工具。他的父母在50年代结婚时，就是以火车作为花车的，好不壮观。

“我父母在1952年结婚时，当时公路不安全又不发达，住在巴罗的父亲就包下一个火车车厢，从美那年（Beradin）娶回一个姑娘–我妈妈。伴娘和伴郎，陪着我的妈妈登下火车。”

他也说，在60到80年代，火车还是主要交通工具，每逢周末，为人父亲或母亲者，都会骑着摩托车载孩子到火车站，北上吉隆坡，或南下新加坡工作，父母和子女挥别的那种亲情表露的景色，是现在无法再看到的美丽画面，但，在当年，每个周末都会重播同样的剧情，现在想来，还真让人难忘。

他说，火车对经济不算好的家庭来说，是相当便宜、安全且可预测时间抵达的交通工具，是上个时代人们的代步工具首选。

向车厢内乘客挥手 见识外界的初体验

“60年代父母在巴罗小镇当胶工，每逢“水限”（客家话：下雨限制），下雨不可割胶，是孩提时最开心的日子，这时母亲就会带着孩子到居銮办货，还可以吃一碗当年才80仙的云吞面。当时火车票才40毛钱。”

孙福盛说，火车在他的童年和少年，留下一股浓浓的味道。

他说，火车对于童年时的他，是“见识外界的初体验”，小孩时没有机会接触“外面”的人，火车经过时，向车厢内不认识的乘客挥挥手，车厢内的人也向他挥挥手，是一种与外界接触的体验。

他还说，在物质匮乏的童年时光，“看火车”也是孩子们的娱乐，看着火车开动时的“雄姿”，也是一种乐趣。他还爱听火车抵达车站时的鸣笛声，这些声音现在都听不到了。

他忆起，当年的火车站，还是许多流浪汉的避风港，现在已没有这样的情形。

另外，孙福盛指出，以前火车站的站长和修铁轨的工人，都以印裔为主，印裔对火车的发展具有很大贡献，值得向他们致敬。由于当年对火车的钟爱，也使到他对站长和维修铁轨工人的尊敬。

随着公交逐步崛起 转型迎合市场需求

自90年代至今，使用火车的人越来越少，孙福盛认为那是一种必然的情况，因为随着其他公共交通的崛起，道路四通八达和人们多数有私家车代步，火车已不是唯一的代步工具。

他说，大马铁道局可透过加强服务，例如班次和提供巴士服务，把乘客载到市中心，提供更多方便给乘客，相信可吸引更多乘客乘搭火车。

“百年老店都要转型求存，何况已不是主要代步工具的火车，更应该转型来迎合市场需求。”

张木成 居銮火车站咖啡店 顾客饱肚享受悠闲

居銮火车站咖啡店，是许多人慕名而来的“景点”，叹一杯传统南洋咖啡，吃一片烤面包，享受悠闲的时光。

然而，在那个年代，这间咖啡店却是乘客填饱肚子的重地，人潮每天满满，对比今天的“悠闲”，当年是“实际”。

今年53岁的张木成，在居銮火车站咖啡店工作近20年，见证着火车的兴衰变迁。

“我从20岁左右就在居銮火车站咖啡店工作，直至98年6月24日创业，离开工作了15年的咖啡店。”

他说，居銮火车站咖啡店不是“店”，是“食堂”，以前这间“店”的员工都是华人为主，现在已转为巫裔为主。

他指出，以前咖啡店讲的是亲切感，许多乘客都是老顾客，伙计已知道他们要的是什么，会自动端给他们，顾客都很开心。

“许多从小吃到大的孩子，现在看到我还会问我记得他吗？看着青年一个人，然后拍拖生孩子，然后带孩子来火车站吃东西……”

火车延迟必定大乱 冲泡饮料停不了手

“每天站长在扩音器播报的未必一定是火车来了，而是“咖啡一杯”。”

张木成说，这些都是旧时的情景了，现在不会再看到和听到。

他说，咖啡店的营业时间从早上6时至11时许，若有火车延迟，就跟着延迟打烊。

“每次火车延迟，咖啡店肯定大乱，数百人挤在火车站，那么多人下订单，泡茶的就泡个不停，一天泡上千杯饮料，不是稀奇的事。”

他回忆，从新加坡到巴罗站的火车，每天下午5时许会在居銮火车站休息约20分钟，等待从吉隆坡南下的火车停在居銮火车站后，才能开往巴罗，这时，许多人就会到咖啡店喝杯饮料，吃点东西。

“以前火车站的情景是这样的，乘客到柜台买车票，例如要去巴罗，售票员就从巴罗的格子拿出一张类似卡片的车票。买票后，乘客进入候车室时，看守员会在车票打洞，离开时也有看守员在车票打洞，现在的车票已不是卡状，换成一张纸了。

他说，虽然已离开，但每次经过火车站都会想到以前的情景，那个具有温情又唏嘘的时代。

宋郁茂 随父母到狮城探亲 搭火车直通又省时

56岁的居銮人宋郁茂，在居銮市中心经营手机店已约20年，童年和青年时也是火车的乘客，跟着父母搭火车到新加坡探望亲戚。

他说，以前搭巴士去新加坡要转好几趟巴士，只有火车可直通新加坡，火车自然成为首选交通工具。

店前面就是公共巴士总站，宋郁茂说，别说搭火车，现在就连公共巴士也少人搭，有搭火车的，多数是乐龄者搭火车来居銮喝咖啡，青年则来爬山，主要来消遣。