不收贿反举报 18警不贪获褒扬 国内新闻

（吉隆坡19日讯）公众向警员贿赂不遂，反被警员以贪污罪名当场拘捕！

过去两个月内，雪州警察在不同的地点值勤时，被抵触法令的公众贿赂或试图贿赂，警员警告不遂，当场将涉案者拘捕。

这些公众因要求被捕友人获释、非法逾期逗留我国、违犯交通规则等，而试图行贿或行贿警员，警员警告不遂，而拘捕他们，并在反贪污委员会法令第17（B）条文下接受调查。

其中18名警员于星期三在雪州警察总部举办的褒扬拒绝收取贿金警员仪式上，从雪州反贪污委员会主任拿督旺南里手上接过褒扬奖状。

获得褒扬的警员，分别来自南巴生警区（3人）、加影警区（4人）、瓜拉雪兰莪（两人）、乌鲁雪兰莪警区（两人）、雪邦警区（4人与3人，两宗案件）。

雪州副总警长拿督弗亚过后在记者会上，劝告公众勿试图向警察行贿。

他表示，虽然这些警员在获得褒扬奖状之际，也会获得奖励金。他拒绝透露奖励金数额，但认为奖状的意义大于奖励金。

“奖励廉洁的警员，有助提升警队形象外，也可以减少警队受贿的现象；而且也有助警员的未来工作生涯。”#

警员领奖状感自豪

拒绝受贿的一名交通调查与执法警员表示，他对获得这项奖状表示自豪。

这名33岁警员席维班辛一巡伍长来自沙巴州兰瑙，在警队服务9年，目前在雪邦警区总部担任交警。

他与另3名同僚于2月7日上午9时12分，在雪邦吉隆坡国际机场入境处外的道路，设路障检查车子时，截停一辆车后灯无法亮灯的车子。

他们向车内一名中国籍男子索取身分证与驾驶执照，但遭拒绝，后者更指移民局处理他的护照事宜。

其中一名交警表示，由于车后灯无法亮灯而会被开出罚单，这时，车内一名乘客掏出50令吉现金给交警。

交警警告这是罪行后，男子则把现金交给另一名交警 ，两名男子最终被拘捕，并在2009年反贪委会17（B）条文下接受调查。

他星期三在取得褒扬奖状后，表示对于获得这项殊荣深感自豪。

除了席维与3名同僚分别获得褒扬奖状，另有其他警区的14名警员，分别因拒绝受贿而获得奖状，案情如下：

＊3月26日下午3时05分，3名南巴生警区防范罪案与社区和平组警员在巴生绿林镇发现一名孟加拉籍男子在当地住宅后行迹可疑，当被查询时不但行为粗鲁，还拍打其中一名警员的手试图逃走，过后，他向警员行贿时一度被警告，但仍掏出320令吉现金向警察行贿，他最终被拘捕。

＊4月6日中午11时35分，4名来自加影警区刑事调查组的警员，在办公室处理一名逾期逗留的孟加拉籍男子事宜时，另有一名孟加拉籍男子现身，并拿出1000令吉现金给警员以作为释放被捕男子的条件，其中一名警员3度警告不遂，而拘捕这名男子。

＊4月5日下午3时15分，两名警员在瓜拉雪兰莪巴西不南邦，发现3名印尼籍男子行迹可疑，经过调查发现他们的观光签证已逾期。在把这3人带返警局期间，其中一人向警员行贿300令吉作为释放条件，待3度被警告不遂，而被警员援引多一项贪污罪名拘捕与调查。

＊4月10日傍晚6时50分，巫裔男子被发现拥有毒品，而在乌鲁雪兰莪落网后被两名警员带返警局途中，以100令吉向其中一名警员行贿，他被警告3度不遂，而面对多一项行贿的调查。

＊4月14日上午10时10分，3名交通调查与执法警员在雪邦吉隆坡国际机场3楼外进行检举交通违例行动时，一名53岁巫裔男子掏出20令吉现金，放在交警摩托栏，他指自己没有驾驶执照，而给交警“喝茶钱”。男子3度被警告不遂，当场落网。