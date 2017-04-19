泼酒掌掴酒瓶割脸 女子遭夜店豪客毁容 国际新闻

（新加坡19日讯）夜店男豪客大方借出至少6万新元（约18万9287令吉）给美女友人开模特儿公司，但后者钱到手后没开公司，两人在夜店狭路相逢后竟大打出手，男豪客不仅泼酒、掌掴还用酒瓶割伤她的脸，导致她毁容，留下10公分长伤疤。

该起风波发生在2014年6月14日凌晨2时27分左右，地点是克拉码头附近的著名夜店上海娃娃（Shanghai Dolly）。

伤者陈美姬（37岁）是该夜店的常客，男豪客陆来成（53岁）同样是夜店常客，两人早在2010年前就相识，陆来成过后因持酒瓶打伤陈美姬而被控一项蓄意重伤他人罪。

不过，他不认罪，称是伤者自己意外割伤自己的脸。案件审讯后他被判罪名成立，周三上午被判坐牢15个月，但被告不服要提上诉，目前以4万新元保释。

据控方的结案陈词，被告和伤者早在2010年之前就相识，被告曾给了伤者6万新元协助她创业但伤者创业的事后来不了了之，两人因此有了金钱纠纷。两人都是上海娃娃夜店的常客，只是被告常上2楼，而伤者则主要光顾1楼，因此两人鲜少碰面，一度失联。

但案发当天，两人却在上海娃娃不期而遇，被告质问伤者何时要还钱，但伤者坚称已转账给他，被告觉得伤者态度傲慢，一怒之下将手中的酒泼向伤者，这一幕全被电眼拍下，画面可见伤者过后擦拭自己的脸和头发。

伤者不甘示弱，质问被告为何泼酒，被告却不等她说完扬手就掌掴了她一下，跟着更挥动手中的酒杯，划向伤者的脸颊，伤者只觉脸上顿时一阵刺痛，过后血流不止。

伤者捂着脸也想还击，最后被酒保阻止隔开，救护人员过后将伤者送院治疗，但她的脸已留下10公分长的U形伤疤。

伤者案发后曾在网上自爆称拒绝酒客的搭讪，最后惨被打伤毁容。