专业不足，态度欠扁？

文：董恪宁

《雪州城乡规划新指南》之失误，说来要不是态度欠扁，马马虎虎，恐怕乃是本党的代表，个人的能力不行，专业不足；或者两者兼有之了。细读谢永贤医生当初上书，炮轰行动党市议员的那一封12页的长信，自是因此感慨万千了。

《雪州城乡规划新指南》第三修订版之失误，邓章钦律师劳动莎阿南市议员陈斯伟查阅，得知逾廿多项指南，举凡廉价屋尺寸、停车位、学校保留地、公共交通站以及攸关非穆斯林之规范，字里行间，皆存有不少舛误之处。

耐人寻味的是，《雪州城乡规划新指南》这个版次，其实早在2016年9月提交雪州行政议会。既经讨论，同年10月19日通过，同月26日批下出版，2017年1月1日生效。换句话说，前后磨蹭n月之久，当家的YB始终没有点出任何闪失。

由此可见，此事说来，要不是态度欠扁，马马虎虎，恐怕乃是本党旗下代表，个人的能力不行，专业不足；或者两者兼有之了。此时此刻，重读谢永贤医生当初上书，炮轰行动党市议员的那一封12页的长信，自是感慨万千了：

“八打灵再也市政厅的市议员都缺乏经验，也未把各自所属地区的问题带入市政厅；身为执政党甚至还杯葛市政厅会议，有者因为不懂国语，不能顺利宣誓上任。还有，市议员当中，有者只是23岁的大学刚毕业的初哥！”

持平地说，政治的初哥，未必就是问题，23岁的年龄也不是。然则，据此细查，一定可以从中看出遴选的流程，确有存有不当的地方。攸关此点，是耶，非耶，一旦追溯当初林立迎坦言被点参选的经验，自能觉察一言难尽的微妙玄机：

“（民行党秘书长林冠英）先offer我在Bukit Beruntong打州，我说好。过一阵他又叫我去Subang Jaya，我也说好。靠近大选他再让我去Serdang打国会，我还是好好好！”但是，最后郭素沁建议；“这样啊，你对泗岩沫有没有兴趣？”但是，林立迎反问“泗岩沫在哪里？”郭素沁回应：“泗岩沫都不懂？就在你office那边呀！要不要打？考虑一下，给你两天答复我。”正是这样，林立迎到了泗岩沫上阵。可惜，纵然这些那些凭靠海啸效应，幸运获选的大小YB，素质往往也不过如此。记得2013年间曾有报社之记者化名“哈菲兹”，电邮槟城州议员查询服务中心地址及电话號码，只有半数议员（20人）及时覆函，反映了什么？

对此发现，党的高层领导始终掉以轻心，完全不当一回事。纵然前后执政，累积九年的光景，他们似乎仍然还在摸索，也不曾积极提升本身的知识、学识和常识，而是在阿谀奉承，全力迎合上层的意思。

结果？结果，大事做不了，小事做不好。诸如《雪州城乡规划新指南》的修正，属于自己部门的文件，看都没看，想也没想，审也没审，像个含羞答答的小邮差似的，顺手提交议会一起举手通过。

好了，魑魅魍魉的这桩旧事已了，暂且不说，可是，从今以后呢？犯错的议员，不举的代表，是否仅因识do，不但听话，还会谄媚，因而继续获得上面钦点，原区上任？

要是这样，诸如《雪州城乡规划新指南》的咄咄怪闻，将来是否重蹈覆辙，选民想必心中有数。想到这里，但愿各党的上头，指示旗下的随扈，多做功课，了解民心；否则，来届大选，搞不好就要大事已尽，准备收尸了。