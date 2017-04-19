希联是在避免或促成三角战？

文：王敬文

吉兰丹州议会于2015年3月19日正式通过1993年伊斯兰教刑事法II（2015年修正）法案。这法案的通过直接导致了民联的瓦解。行动党直接地宣布民联不复存在，也撤销任职于槟州政府的伊党党员的委任。随后，末沙布与一群在伊党党选败选领袖退出伊党成立了诚信党。在同年的9月22日，公正党、行动党及刚成立的诚信党组成了名为希望联盟的新政治联盟。之后，伊党与希联都一直保持着距离，尤其是与行动党和诚信党更是接近水火不容的阶段，独有公正党与伊党还有基本的联系而已。

为了让丹州议会通过的伊刑法得以执行，伊党由其党主席哈迪阿旺在国会下议院提呈了《伊斯兰法庭法（刑事权限）修正案》的私人动议，以提高伊斯兰法庭的刑事权限。而哈迪阿旺的这项私人动议也让伊党与希联的关系进一步的恶化，其中行动党更是以完全对立的姿态来应对哈迪阿旺的动议。

当伊党一意要逐步落实伊刑法，并在国会下议院提呈《伊斯兰法庭法（刑事权限）修正案》的私人动议时，大家都已预料到，伊党将与希联渐行渐远，这样一来，来届大选，在马来选区将会上演多角战。去年大港及江沙的双补选时期，虽然伊党与公正党还保持的基本的联系，还是避免不了国阵、伊党及希联诚信党的三角战。

近期，伊党正举行各层次的常年大会及党选。然而大家都没把焦点放在伊党党选，而是伊党大会是否议决与公正党断交。目前，伊党槟城的所有区部在各自的区部大会中都议决与公正党断交；在上星期天落幕的州大会中则通过要求党中央议决与公正党断交的动议。以这样的趋势，伊党与公正党断交似乎已快成定案了，而来届大选，马来选区的三角战也即将成为事实了。

大家在两年前丹州议会通过1993年伊斯兰教刑事法II（2015年修正）法案就开始在议论伊党与希联渐行渐远而导致马来选区极有可能出现三角战。然而这两年以来，各政党的议论都围绕在赞不赞成哈迪的私人动议，或是如何在三角战中脱颖而出的数据分析。

可惜的是，各政党尤其是希联的成员党大多都没针对如何让伊党再回到议席谈判桌上做出详细的讨论和对策，似乎早已认定伊党不可能再回到议席谈判桌上。倘若伊党大会议决与公正党断交，也不愿再与土著团结党有联系，彻底与希联断绝联系，来届大选马来选区出现三角战；这样局面虽是希联不想看到的，可是这两年来希联的所作所为是能避免三角战还是间接促成了这三角战呢？