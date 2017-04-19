从林晃升精神看当今华教 异言堂

文：黎维

在华教近三年来陷入激烈內斗，乱成一锅粥之际，重新省视林连玉、林晃山、沈慕羽等元老领导团结一致的华教运动，创建“董教总金字招牌”的史实，不止是“合时宜”，还是必要的。否则，下一代很可能会以为，华教运动从来就象现在这个模样：只要敢喊敢乱乱来，就是“华教领导”。

峇株巴辖华仁中学一群学子，出版纪念文集缅怀林晃升先生，还原传承真正的林晃升精神，意义非凡。尤其在峇株，有三个独中的家长，他们上法庭挑战，提出：第一、统考的主权谁属；第二、当年响应林老号召而成功申办的新独中的合法性。华教经历的背后真相，显得特別及时。

林晃升先生对华教贡献良多，三位家长要挑战的两项，跟林老关系密切。1975年，林老率华教同道首创统考，只有有了统考，独中才具备真正意义的“独立办学”。统考是华教史上“开天辟地”的壮举。1986年，林晃升联合沈慕羽号召“申办新独中”，挑战“独中数目不能增加的不公政策”，“承前启后”，壮大独中大家庭。两项壮举，都体现出林晃升精神的精髄：敢于创新、敢于挑战不可能，敢于挑战不公政策。

创办统考，首次“化不可能为可能”的成功经验。成功的路并不简单，首次举办后，接着要解决更多的艰巨任务：林老他四下奔走，把各式各样的独中，争取过来考统考。林老当董总主席，不出现独中因为林晃升是董总主席，排队争相报考统考的情况，相反的，很多在观望，怀疑有之，泼冷水有之。

当时的独中，分两大类，一曰宽柔模式：自主办学，主要以华语为教学媒介，就算是报考政府考试，也保持重视华文，是当今华文独中的范本。这类独中，以其历史背景，接受考华文独中统考，问题不大。

二曰育才模式，是部长为说服华文中学接受改制，而批准附设的中学：办学依据国民中学，修国家课程，考政府考试，《1960年达立报告书》第166节，称这类独中的用处是“收容未能进入政府中学的超龄生和落第生”。教学媒介是英语，学生若考LCE及格，就可以转去国中。显然，育才模式独中，称为“独立英中”，比较贴切。这些“独立英中”，到1965年已问题重重，要靠“独中复兴运动”来打救了。这些英语上课、考政府考试的“独立英中”，考华文统考，谈何容易？到了1990年代，董教总争取北马独中考统考，还面对种种困难。

当时独中的数目，是育才模式比宽柔模式多，具体争取工作，难度可想而知。但是，林老先生，以海纳百川，团结独中的宽大胸怀，说服、争取，成功令全部独中，都成为报考统考的华文独中，化不可能为可能。“统考之父”的尊号，绝对受之无愧！

统考之父受之无愧

1986年，林老率先察觉，华文独中经过十多年的经营，已经获得华社认同，尤其在城市地区，现有的独中已经不足应付未来的需求，明知不容易，林老毅然挑战不可能：号召各地华教同道，根据当地具体条件，运用智慧，申建新独中。新山、昔加末、关丹、八打灵、加影五地响应号召，尝试创造奇迹。

新山率先突破，2005年，宽柔古来分校开课，原本被批为Bangunan Tambahan的学校，六年內学生达5千左右，是所有独中当中，唯一仅用六年就取得“全校爆滿”的独中。新山人运用智慧，化不可能为可能，创造新纪录。虽然林老无法看到他在1986年的号召获得落实，但是，古来分校矗立，可告慰林老在天之灵矣！今天，重看独中学生人数的数据，真是很难想象，没有古来分校，会让多少要进入独中的学子被排挤在外。

2012年，努力了25年的关丹，实现了他们对林老的承诺，拿到了批文，如今，学校已经建起来了，可是，出乎人们的意料，一时之间，出现许多“高人”，引用了“不公政策”中的语句、传言，甚至“谎言”，制造了“关中问题”。虽然，首相多次在正式场合中，都说那是独中，各种各样“高人”，却选择去找来九品芝麻官要来的信函，证明及坚持称“关中不是独中，不可以考统考”。

甚至为了不让关中成为独中，宁可把统考的主权出卖。林晃升是“统考之父”，他成功办统考，不是因为有教育部的批文，而是在面临受对付情况下，在华社和华教同道托付下，代表董教总办的。统考主权，自然属董教总。以前，是林老作为董总主席，亲自批准60所独中，包括20所前身是英校的育才模式独中，考统考，而今则有“高人”说需“向教育部讨批文方可考”。连董总主席，也这样讲，还搞到要上法庭，可悲啊！

华教先贤，从林连玉开始，经林晃升、沈慕羽、胡万铎、郭全强等，维护华教，都是带领华社“抗争对华教不公政策”，在面对牢狱之灾和牺牲个人利益面前，为华教争取回不公平地被剥夺掉的权益。如今，爱华教、维护华教，却是纠众上法庭，挑战先贤们争取权益的主权的合法性。以“內斗来搞华教”，何其滑稽？在背后指使的，管他左派中派右派，都是败类，毫无正义可言？

林老当年举办统考，为争取各校报考，以加入华文独中大家庭时，超过一半“出身不正”的“国民中学复制品”，纯英文学校的育才模式独中，林老都尽所能让它成为华文独中，壮大华文独中的阵容，让更多华裔子弟念华文书，考华文试，推动及推广华教。如果真的在林晃升身上，看到统考之父、华教先行者及功臣的形象，那么，“关中不是独中”只能是伪议题，尤其是在2015年宣布关中可以考统考后，2016年和2017年彭亨州依然没有独中生，当今的董总衮衮诸公，是真的在传承林晃升先生的精神？还是心里有什么另外打算呢？