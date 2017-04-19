莫为政治资本典当国家利益 异言堂

文：亿兴

全世界频频发生的恐怖袭击，让我国人民也感到当前这个世界真的越来越不安全了。除了不久前发生在埃及的恐怖袭击之外，俄罗斯、英国、德国、法国、巴基斯坦、加拿大、伊拉克和沙地阿拉伯等地，也面对恐怖袭击的阴影，这使得这些国家的人民都生活在恐惧当中。

不只如此，瑞典首都斯德哥尔摩也传出恐怖袭击的事件，于4月7日下午，一辆被劫持的货运卡车高速冲向斯德哥尔摩市中心皇后大街上的人群，造成4人死亡、15人受伤。根据报道，4名遇害民众包括2名瑞典人，及一名41岁英国男子、一名31岁比利时女子。

根据全球暴力指数提供的数据表示，尽管2015年的暴力死亡人数，减少了10%到2万9000多人，但是全球有23个国家仍然遭到恐怖袭击，并对全球经济造成的损失高达896亿美元。

马来西亚身为世界的一分子，自然也无法完全摆脱受到恐怖袭击的阴影，在全球暴力指数的数据显示，我国在这个指数的排名是第48位，面对相当高的暴力风险。

虽然如此，这并不意味着我国是遭到恐怖袭击的主要国家之一，只是这排名提醒了我国可能会有面对恐怖袭击的风险，不可以对恐袭掉以轻心。

数据显示，在2015年，我国只有5宗暴力或激进事件。和平与经济研究院的年度报告指出，达伊沙组织是全球最大的极端组织。所以，为了阻止恐怖袭击在我国发生。自2014年以来，我国就采取了主动措施打击这个组织，不让极端分子在我国有趁虚而入的空间。

我国多年来同国际社会和组织分享情报，使得我国的激进活动受到控制。无论如何，尽管我国还没有遇上类似中东国家和欧洲国家的恐怖袭击，但是我国还必须保持谨慎，举国上下团结一致的抗衡暴力威胁。

坦白说，身为国家一分子的反对党们也应该以国家为重，不要在这个非常时刻，仍然忙于通过各种足以制造国家分裂的举动，来获得自己的政治资本。

当然从政者要有政治资本是无可厚非的，这好像鱼与水的关系一点都分不开的，不过在这个过程当中，他们也应该考虑到国家的利益，特别是当前国际局势越来越混乱的时刻，他们更不应该再为国家添乱。

要知道没有国就没有家，如果由于他们的激烈举动而导致国家分裂的话，将让国际恐怖分子觉得在我国有机可乘，而到来我国混水摸鱼，这将令国家陷入一片动荡之中。

万一我国局势陷入动荡之中，相信反对党也不因此而得益，反之他们也一样受到影响，因为他们自己以及家人和孩子也是生活在这个国家当中，所以，反对党应该将眼光长远一点，不要因为了可以在即将举行的来届全国大选中可以中选，而做出许多损害国家与人民利益，而又不会让自己受惠的举动。