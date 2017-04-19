空姐超时工作19分钟 法院判罚华航4万 国际新闻

（台北19日综合电）许多职业都常出现超时工作的情况，中华航空（简称华航）日前就因延迟起飞，致空中服务员超时工作19分钟，被桃园市政府开罚30万元新台币（约4万3500令吉），华航不服提出上诉，最终被驳回。

2015年6月2日华航一班由桃园飞四川成都的航机，回程时因在成都机场重新装货，加上流量管制，导致延迟起飞。桃园市政府在检视后发现7名空服员扣除50分钟休息后，工作时数达12小时19分钟，认定华航违反劳基法延长工作时间最长12小时之规定，对华航开罚30万元。

华航不服提出行政诉讼，认为航班是因为不可预测因素延误，如天气、航班密集流量管制等影响才延迟起飞，这些都并非航空公司能控制、预见和防范。华航又主张本案符合劳基法“突发事件”规定，且班机在停等时，空服员有分两组轮流休息，认为应撤销裁罚。

惟法官审理后认为，机场装运货物与天气因素的流量控管，属于航空公司风险控管，而因这些因素造成的班机延误，并不符合劳基法事前无法预见“突发事件”的定义。而且劳动检查已扣除空服员50分钟休息时间，因此认定空服员确实超时工作，判裁罚有理。