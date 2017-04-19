雅加达省长选举决胜负 6.4万军警严防暴动 国际新闻

（雅加达19日综合电）印尼首都雅加达在现任华裔市长钟万学的亵渎可兰经案风波下，周三举行第二轮的省长选举。民调此前显示，竞逐连任的钟万学与对手前教育部长阿尼斯选情咬紧，结果难料。6万4000军警严防钟万学一旦连任成功，可能出现的“革命式”穆斯林示威。

雅加达于2月15日举行第一轮投票时，得票率42.99%的钟万学和副省长查罗特，以及得票率39.95%的阿尼斯和企业家桑迪阿加为最高的两组候选人，进入第二轮投票决胜负。逾1万3000个票站已开放，予当地710万选民投票。50岁的钟万学周三早上已率先偕同妻子和儿子，到票站投票。

有伊斯兰教组织联盟早前扬言，会派出至少100人监察票站防舞弊，外界恐钟万学连任成功，会引发有关组织发起“革命式”示威。当局忧虑外地穆斯林届时亦会涌入首都，部署6万4000士兵和警员戒备。

钟万学自上任雅加达省长以来，推动多项改革，包括拆除红灯区、整治河川抗洪防灾、推动穷人看病免费的健保卡及助学扶贫的智慧卡、兴建首都捷运、改革官僚体系、全力肃贪等，获得民众好评。

不过，他先前在演讲中提及一句可兰经文，认为是对手利用宗教影响政治，“愚弄”大众，引发若干穆斯林团体认为此话“侮辱可兰经”，大批穆斯林发动数波示威活动，他自己也因此陷入亵渎宗教案官司。

另一方面， 阿尼斯曾任印尼总统佐科威在2014年总统大选时竞选总部的发言人。今年47岁的他是政坛新秀，在38岁时被任命为帕拉马迪那大学校长，是印尼史上最年轻的大学校长。

阿尼斯竞选主轴强调改革、创新、追求公平竞争及世代正义。随著选情发展，大学校长出身的他，知识分子具国际观的背景，加上开明派穆斯林的形象，让他在雅加达穆斯林及年轻世代选民中获得支持。

若开票过程中没有出现异议，雅加达选举委员会预计将于5月初公布选举结果。