伊党副主席反呛敦马 “现在才懂反对党苦处” 国内新闻

（吉隆坡19日讯）伊斯兰党原任副主席依德利斯阿末反呛前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪，开始学习当反对党对抗国阵时，才知反对党的苦处。

他质问马哈迪，为何总是对伊党“过度报复”，对方在怪责伊党之余，也要自问。

“我们还在反对势力，敦（马哈迪）不要以为只有自己在对抗国阵，伊党也要对抗国阵。敦在掌权时，我们就已对抗。敦现在才开始学习对抗国阵，就学习当反对党吧！”

他认为，现在马哈迪才知道，在马来西亚的反对党，有多么的痛苦。

他昨天在部落格贴文，针对马哈迪指责伊党只会分裂马来人时，这么回应。

昨天，马哈迪在部落格贴文说，正当反对党结合势力在来届全国大选对抗国阵时，伊党却插上一脚，是分散反对党票源，这将助国阵取胜。

“伊党的竞选，将出现三角或多角战，这将分裂国阵（巫统）敌人。伊党会输掉，而且拖软其他反对党。巫统会赢，因反对党支持者分散了。”

依德利斯认为，马哈迪在掌权时，就已分裂马来人。

“敦若忘记，我可以提醒。敦执政时期，马来人不就分裂了？他掌权22年，刷掉3位副首相，巫统出现AB队，以致巫统被禁止。他的年代，出现了46精神党及人民公正党。”

不管怎样，他维护伊党不加入希望联盟的决定，不与公正党、民主行动党、国家诚信党及土团党组队，以便在来届大选以一对一方式，挑战国阵。

他质问马哈迪，伊党既然不加入希联，何必恼羞成怒，甚至指责伊党分裂马来人？