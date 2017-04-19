持AK47连环打劫金行 “一代贼王”叶继欢病逝 国际新闻

（香港19日综合电）一代“贼王”叶继欢，因癌病于周三早晨在玛丽医院羁留病房离世，终年55岁。叶继欢因械劫案被判囚36年，一直囚禁在赤柱监狱，近年因身体抱恙，多次出入医院求诊，最近于本月他再度被送往玛丽医院治疗。

香港惩教署表示，叶继欢患有癌症，一直需要接受院所医院及公立医院治疗及跟进，本月1日因身体不适被送往公立医院作进一步治疗，留院期间情况转差，延至周三凌晨1时02分证实不治。惩教署已将事件通知警方，死因裁判法庭将进行死因研讯。

叶继欢于1961年出生于广东海丰，于17岁偷渡来到香港。1984年起四出作案，同年被警方拘捕，因处理赃物及无牌管有枪械罪成判监16年。但叶继欢服刑至1989年8月，诈肚痛送院检查时，在洗手间伺机以破璃瓶作武器，摆脱惩教员后挟持客货车逃脱。

叶继欢逃狱后，于1991年重出江湖犯案，多次连环打劫珠宝金行，并在闹市以AK-47扫射，又曾挟持人质向执法人员开枪，被警方列为极度危险的“头号通缉犯”，悬红100万港元（约56万7000令吉）缉捕。

1993年1月6日中午，叶继欢与两名同党手持AK-47，闯入位于旺角弥敦道信和中心的谢瑞麟珠宝金行打劫，掠走300万元金饰后逃走，在弥敦道开枪与警驳火，一名女路人身中流弹不治。附近市民用摄录机拍下叶继欢与同党打劫和开枪的场面，相信不少香港人依然记忆犹新。

叶继欢1996年5月13日与两名党羽携着大批枪械在西环登岸，被军装警员截查时逃走，期间叶中抢就擒，从此半身不遂。

叶继欢是于1996年潜逃返港企图犯案时中枪而被拘捕，导致下半身瘫痪，其后被法庭判囚41年3个月，叶继欢上诉后获减刑5年。

叶2009年4月30日于赤柱监狱服刑时，用原子笔插伤替他洗伤口的惩教助理，翌年被裁定袭击罪成加监半年。叶不服裁决向高院上诉，法庭最终以书面驳回其申请，定罪及刑期维持原判。

凶悍犯案事迹 屡搬上大银幕

叶继欢因犯案累累及表现凶悍，其题材多次被拍摄为电影，包括以其故事为蓝本的《悍匪》及《最．危险人物》，其中前者为香港演员任达华所饰演。在本届香港电影金像奖荣获多大项大奖的《树大招风》，由任贤齐饰演叶国欢(影射叶继欢)，任获提名为最佳男主角；戏中饰演季正雄(影射季炳雄)的林家栋，则获得最佳男主角奖项。

另外，香港警务处与香港电台，亦根据叶继欢的被捕过程改篇为2003年播出的《执法群英》其中一单元《千钧一发》。美国犯罪刑缉频道，亦曾以叶继欢为题材制作记录片。

扮买家生擒叶继欢 干探述经过：感觉想开枪打死我

叶继欢于17岁偷渡来港，只称因只有小三学历而备受歧视，遂开始“捞偏门”，在1984年起，23岁的他四出作案，接连行劫金行及表行，同年被警方拘捕，因处理赃物及无牌管有枪械罪成判监16年。当时参与生擒贼王的警长李光明，退休后接受港媒访问时忆述称，当年他奉命扮买家购买贼赃，由两名同袍陪同下，他拿着装有24万元的鸡皮纸袋，就在那时还是地盘的会展消防局进行“交易”，上司曾提点他对手叶继欢可能有枪，他心知对手绝非善类，把佩枪插进内裤。

双方碰头，李光明形容叶继欢行事小心，看见三人走近，站在车旁，喝令三人止步，着令“哪个带钱的走过来”。李光明说，那时他掏出大叠现钞给叶继欢，看见他脸色犹豫，再掏出更多钞票，递给贼王验证，“他将整叠银纸，当成扇子般打开来看。”李光明看见贼王松开按枪的左手，随即扑前与他扭作一团。

瞬间同事赶到增援，一枪指着贼王的太阳穴，几经纠缠才合力把他制服，“叶继欢睁大双眼，很不服气，感觉想开枪打死我。”。

之后，叶继欢押送到玛丽医院看病时逃脱。李光明曾想：“如果让我有机会再捉到他就好了！”天网恢恢，贼王其后在西环登岸被警员开枪打伤，被判入狱。