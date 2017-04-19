杀人兼上载片段到FB 嫌犯逃捕吞枪自杀 国际新闻

（华盛顿19日综合电）美国警方表示，在俄亥俄州无缘无故枪杀一名老翁，并将杀人片段上载脸书的男子，在邻州宾夕法尼亚被警方追捕时，在车上吞枪自尽。

克利夫兰警方指出，周二上午11时过后不久，宾夕法尼亚警方接到举报后在伊利县发现37岁杀人嫌犯斯蒂芬斯，随即驱车追截。追逐了约3公里的时候，警员用警车撞向斯蒂芬斯车尾以图把它撞停，斯蒂芬斯的车子失控打转，而斯蒂芬斯就在车子打转之际拔枪自杀身亡。

斯蒂芬斯上周日把自己在克利夫兰街头枪杀一名老翁的片段上载社交网站脸书，并将杀人行为归咎于前女友，又声称枪杀了15人。警方其后相信只有一人遇害，斯蒂芬斯只是随机选人开枪，当时正在街上收拾铝罐的74岁老翁戈德温成为受害人。

执法人员曾经与斯蒂芬斯通话，游说对方投降，之后失去联络，最后一次发现斯蒂芬斯的手机信号，是在克利夫兰东面160公里的宾夕法尼亚州伊利县。案发后，警方将搜捕行动扩展至全美国，并悬红5万美元（约22万令吉）缉拿斯蒂芬斯。

斯蒂芬斯的母亲表示，在得悉脸书杀人视频后，当天即致电儿子，对方说因为“生女友的气”而向人开枪。