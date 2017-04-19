日汉为环保野外便溺43年 爱妻离去仍无悔 国际新闻

（东京19日综合电）日本一名男子以环保为由，在过去43年来坚持“野外便溺”。虽然遭到外界抨击，妻子亦因此离他而去，但仍然选择贯彻自己的信念，更表示，“比起妻子，我选择了粪便”。

现年67岁的摄影师伊泽正名自称为“粪土师”，从高中起便开始接触自然维护运动，他认为一般人在马桶上厕所的方式浪费资源，在野外便溺却能令粪便回归土壤。伊泽正名于1974年开始野外便溺，至今已达1.3万次，期间仅有9次使用马桶的记录，包括因住院使用的6次。

伊泽正名在多年来因野外便溺，试过被蜜蜂叮咬、被猴子丢石块，甚至还会被野猪、毒蛇袭击，但他笑言最可怕的还是人类。他指要避开公众视线极为困难，不少看到其行为的人都认为他是疯子，除了会用异样眼光看待他外，更有可能会报警及提告。

虽然伊泽正名的妻子能理解其行为及理念，但却因自已无视外界的抨击，反而令她遭到不必要的舆论压力，最终在5年前离他而去。伊泽正名更为宣扬其“粪土思想”而出书，谈及自己野外便溺的经历及探讨用不同植物擦屁股的感受，希望打破大众对野外便溺的负面看法。