张福明疑被掳案 警仍等待泰国投报 国内新闻

（吉隆坡18日讯）全国总警长丹斯里卡立说，警方还在等待泰国芭达雅警方是否有接获张福明被掳的投报。

他说，警方必须等待泰国警方的回应后，根据现有的资料调查，才能确定张福明到底是否曾在泰国遭人掳走的事情。

卡立是今午在全国警察总部出席“警队环境管理、卓越和警官擢升仪式”后，询及八打灵再也前市议员张福明的案件时，这么表示。

针对张福明在泰国的去向，卡立表示没有兴趣，但他却谴责张福明的举动引起国人“恐慌”，最终浪费警方的人力和时间。

他说，全国有5100人失踪，警方有特别小组调查和跟进这些失踪案，张福明私自出国没通知家人，引起不必要的麻烦。

至于媒体报道另3人失踪的案件，警方已经列为失踪案调查，卡立强调，有关3人的失踪，和绑架是完全没有关系的。

针对牧师许景城失踪案是否有新的进展时，卡立拒绝回答。

在未知会家人的情况下，前往泰国9天的张福明，已于上星期日（16日）从泰国芭达雅返回我国。

张福明“失踪”前，曾到泰国寻找失踪牧师许景城的下落，但在寻找过程中被掳绑，并向警方投报。

反应冷淡感心灰 不再开放招募华警

由于警队过往在招募华裔警员的活动中反应冷淡，全国总警长丹斯里卡立今日心灰意冷说，他不会再特别开放招募华裔警员的活动。

他说，警队早前特别开放招募非巫裔警员的反应非常冷淡，尤其是华裔，所以警队不会再举办类似的招募活动。

“这根本是浪费警方的人力、时间和金钱。”

卡立是今午出席全国警察总部的活动准备离开时，回应一名媒体有关招募非巫裔警员的事宜时，这么表示。

虽然卡立表示不会举办特别招募非巫裔警员活动，但他随后补充，如果华社的组织有意主办鼓励华裔加入警队的活动，警方无任欢迎。

避免菲南叛军潜入 边界海域严密防范

为了避免菲律宾南部叛军潜入我国，警方将在边界和海域展开严密的防范行动。卡立说，最近菲律宾政府击毙不少该国叛军的头目及分子，瓦解部分叛军的组织，因此相信残余分子会随时逃往邻近的国家避难。

他说，为了安全，警方已作好准备，加强边界和海域的防范工作，避免让有关的残余分子潜入大马区域。

卡立是针对被询问菲律宾叛军逃往外国避难的课题时，这么表示。

另外，询及昨午《马新社》总部小路外发现的“沙龙诈弹”时，卡立说，这不是炸弹威胁，有关的包裹只是一个空瓶被布包着。

“这也好，证明国人有危机应变能力，一旦发现不妥就向警方报案，警方应该赞扬该名投报的公众。”