百万房产贪污案 柔议员与中介今面控 国内新闻

（峇株巴辖18日讯）涉及柔州百万房产贪污案的柔州行政议员拿督阿都拉迪夫，明日将与另一名相信是中介者，被带往新山地庭面控。

原任柔州房屋与地方政府委员会主席的阿都拉迪夫，将在《2009年大马反贪污法令》第17条文下被控。在该条文下，罪成者可被监禁20年及罚款贿金的5倍或1万令吉，视何者为高。

反贪会掌握足够证据

据《星报》报道，有消息人士透露，反贪会已掌握足够证据，正式起诉阿都拉迪夫及另一名被告。

阿都拉迪夫在其儿子及特别助理遭爆出涉贪丑闻后，已向柔佛州务大臣拿督斯里莫哈末卡立告假。

阿都拉迪夫儿子及特别助理在3月9日获得保释当天，阿都拉迪夫前往柔州反贪会总部录口供时，当场被逮捕。翌日，阿都拉迪夫被带往新山法庭申请延扣，获法庭批准延扣7天，至3月16日。

反贪会官员随后前往阿都拉迪夫住家展开调查，搜获4万1009令吉现金，扣押一辆豪华休旅车及150个品牌包包助查。

早前涉案嫌犯还包括一名律师、2名发展商、一名民众。他们涉嫌降低土地溢价及更改单位用途，造成柔州政府蒙受巨额损失，今年2月24日遭反贪会逮捕。

反贪会冻结6名嫌犯名下45个银行户头，共计1550万，起获21辆豪华轿车、5辆重型摩托车以及包括外币在内的50万令吉现金。

同月28日，反贪会扣留另1名承包商，相信他是此案第7名嫌犯。7名嫌犯早前陆续获释。