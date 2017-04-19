滥权文件呈反贪会 嘉玛再举报公正党议员 国内新闻

(布城18日讯)红衫军领袖拿督斯里嘉玛质疑28岁的安邦公青团长阿当罗斯里坐拥豪宅名车之际，也相信身为其“上司”的公正党安邦区国会议员祖莱达比其更富有，故于周二前往布城反贪会总部提呈相信与祖莱达滥用职权有关的文件，要求反贪会彻查祖莱达。

他在将文件提呈予反贪会后，向记者表示，相关文件也包括祖莱达弟弟涉及从雪州政府手中取得一些工程。

他说，在整个安邦都知悉阿当罗斯里为祖莱达助理时，阿当罗斯里却被祖莱达否认助理的职位，因此对他深表同情，愿意连同其他非政府组织为阿当罗斯里筹集律师费，为他提供法律援助。

他说，每个非政府组织同意捐献500令吉，他今早已经接获2万令吉的款项。他初步估计法律援助费耗资5万令吉。

他语带讥讽说：“非常同情‘儿子’阿当罗斯里被父(阿兹敏阿里)母(祖莱达)否定的情况，全世界、全雪州及全安邦都知道阿当罗斯里是与祖莱达工作，但她却说阿当罗斯里并非其下属。”

他说，他曾经在去年彭亨苏丹诞辰的册封仪式上遇到同样受封的阿当罗斯里，当时后者自我介绍时提及本身是安邦公青团团长及祖莱达的特别官员。

嘉玛去年举报阿当罗斯里拥有百万豪宅与多部名车，怀疑他有来历不明的财富并向反贪会举报；反贪会较后援引反洗黑钱法令及反恐融资法令调查，阿当罗斯里如今被延扣至本月22日。