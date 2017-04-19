巴东关卡若全天开放 玻警：问题不大 北马新闻

（加央18日讯）玻璃市州总警长拿督阿都拉西说，玻州警方目前还未接获任何有关巴东勿刹马泰边境关卡开放24小时的指示，若这项措施正式落实，不会有太大问题。

他说，玻州警方已作好准备，包括增添足够的警员人手，一旦接获指示，便开始在巴东勿刹移民、关税、检疫及安全（ICQS）大厦轮流执勤。

“此外，为加强关卡保安，玻州警方也和国家安全理事会讨论有关提升保安硬体设施，比如装置高清视频监控设施与警报系统。”

阿都拉西偕夫人拿汀再彤，于周二早在警官及警察夫人协会的陪同下，前往加央端姑法霞医院，赠送礼品予病人之后，在记者会上这么说。

这项警方关怀社会活动，是配合庆祝第210届警察日而举行，除了给予病人精神上的支持，同时加强警队与社会的联系。

询及州内日前发生的凶狠吸毒儿子因讨钱不果而砍死父亲案件，阿都拉西说，该名男嫌犯目前还被警方延长扣留在警察局拘留室，以协助调查案件。

他说，砍死父亲后自残受伤的嫌犯，如今身体状态已恢复，并被确认是瘾君子。