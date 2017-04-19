2017全球十大快熟面 大马品牌有4款入榜 国内新闻

（吉隆坡18日讯）“2017年全球十大快熟面”榜出炉，曾经风靡全马被炒高价的Mykuali槟城白咖喱面跌出榜外。

Mykuali白咖喱面落榜

不过，该公司的槟城香辣虾汤面及MyKuali槟城红冬炎汤面双双入榜，分别位居第二和第五名。

热爱快熟面的美国男子林内什，2002年起为逾千快熟面写过食评。他近日在网站拉面评价（Ramen Rater），选出10款全球最佳快熟面。而大马快熟面受青睐，共有4款挤入十大榜单，排在第二、四、五和七名。

榜首位置是来自新加坡的百胜厨（Prima Taste）的叻沙口味快熟拉面，该公司的另一款咖喱口味的快熟拉面，也进入榜单排名第六。

林内什认为，新加坡叻沙口味快熟面的面条有嚼劲，调味汤头还有浓郁的椰子味，并以“大师级”形容整体口味。

排名第四的则是CarJEN娘惹咖喱叻沙面；排名第七的是Nyor Nyar槟城白咖喱面。

【2017年全球10大快熟面】

1.百胜厨叻沙拉面（新加坡）

2.MyKuali槟城香辣虾汤面（大马）

3.日新街厨房叻沙面（新加坡）

4.CarJEN娘惹咖喱叻沙面（大马）

5.MyKuali槟城红冬炎汤面（大马）

6.百胜厨咖喱拉面（新加坡）

7.Nyor Nyar槟城白咖喱面（大马）

8.出前一丁黑蒜油猪骨汤味棒丁面（香港）

9.小拌面古早味双葱油细面（台湾）

10.Paldo部队锅拉面（韩国）